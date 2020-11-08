Тарпищев: Медведев сумел переломить финал серии Masters в Париже с неудобным соперником

Встреча завершилась со счетом 5:7, 6:4, 6:1 в пользу 24-летнего россиянина, который был посеян на турнире под третьим номером. 23-летний Зверев имел четвертый номер посева.

"Нервная система Дани нашла игровой ритм. До этого он играл кусками, то хорошо, то плохо, - сказал Тарпищев. - В начале матча он проигрывал Звереву в длинных розыгрышах, но переборол себя по ходу встречи, во втором сете уже поймал удачу, а потом просто "доломал" Зверева в третьем сете", - сказал Тарпищев.

"До этого матча у Медведева было 1:5 по личным встречам со Зверевым. По ряду причин он неудобный соперник для Дани. И приятно видеть, что качество игры Медведева растет. Главное, не обсуждая, как он играл, он прибавляет и на правильном пути", - добавил Тарпищев.

Общий призовой фонд соревнования составил €3,15 млн. Медведев - четвертый россиянин, выигравший парижский турнир, до него лучшими становились Марат Сафин (2000, 2002, 2004), Николай Давыденко (2006) и Карен Хачанов (2018). Оба теннисиста второй год подряд сыграют на Итоговом турнире АТР, который запланирован в Лондоне с 15 по 22 ноября.