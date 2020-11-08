Тарпищев: Медведев сумел переломить финал серии Masters в Париже с неудобным соперником

МОСКВА, 8 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский теннисист Даниил Медведев сумел переломить финал турнира серии Masters Париже против немца Александра Зверева, который является неудобным соперником. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.
Встреча завершилась со счетом 5:7, 6:4, 6:1 в пользу 24-летнего россиянина, который был посеян на турнире под третьим номером. 23-летний Зверев имел четвертый номер посева.
"Нервная система Дани нашла игровой ритм. До этого он играл кусками, то хорошо, то плохо, - сказал Тарпищев. - В начале матча он проигрывал Звереву в длинных розыгрышах, но переборол себя по ходу встречи, во втором сете уже поймал удачу, а потом просто "доломал" Зверева в третьем сете", - сказал Тарпищев.
"До этого матча у Медведева было 1:5 по личным встречам со Зверевым. По ряду причин он неудобный соперник для Дани. И приятно видеть, что качество игры Медведева растет. Главное, не обсуждая, как он играл, он прибавляет и на правильном пути", - добавил Тарпищев.
Общий призовой фонд соревнования составил €3,15 млн. Медведев - четвертый россиянин, выигравший парижский турнир, до него лучшими становились Марат Сафин (2000, 2002, 2004), Николай Давыденко (2006) и Карен Хачанов (2018). Оба теннисиста второй год подряд сыграют на Итоговом турнире АТР, который запланирован в Лондоне с 15 по 22 ноября.