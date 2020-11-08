Фигуристка Хромых сообщила, что ей удается каждая третья попытка сальхова в четыре оборота

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Фигуристка Майя Хромых, которая тренируется в группе Этери Тутберидзе, довольна тем, как идет ее работа над четверным сальховом - сейчас спортсменке удается каждая третья попытка прыжка. Об этом Хромых рассказала журналистам после короткой программы на этапе Кубка России в Казани.

Хромых идет третьей после короткой программы (76,89 балла), лидирует Алена Косторная (78,15), второе место занимает Александра Трусова (77,42).

"Я довольна прокатом, но еще нужно работать над вращениями, чтобы они шли на бонусы, - рассказала фигуристка. - Но это не только от меня зависит - я стараюсь все делать по-максимуму, и все что могу, что умею, стараюсь показать на льду. А сальхов у меня стал лучше получаться, уже каждая третья попытка удачная".

Спортсменка отметила, что ей приятно выступать на соревнованиях со зрителями - этап в Казани было решено провести с болельщиками, несмотря на усложнившуюся эпидемиологическую обстановку: "Когда сидит так много людей вокруг льда - атмосфера сразу другая, как-то спокойнее и уютнее".