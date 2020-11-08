Фигуристка Самодурова считает, что прогрессирует по сравнению с прошлым сезоном

КАЗАНЬ, 8 ноября. /ТАСС/. Чемпионка Европы фигуристка Софья Самодурова считает свою спортивную форму на данном этапе неидеальной, но лучшей, чем в прошлом сезоне. Об этом спортсменка рассказала журналистам после выступления с короткой программой на этапе Кубка России в Казани.

Самодурова занимает после короткой программы четвертое место, набрав 67,26 балла. Лидирует Алена Косторная (78,15), второе место занимает Александра Трусова (77,42), третьей идет Майя Хромых (76,89).

"Сейчас моя форма неидеальна, но это лучше, чем в том сезоне, однозначно, - рассказала Самодурова. - Алексей Николаевич (Мишин, тренер фигуристки - прим. ТАСС) после проката сказал мне - молодец, собралась, вышла и сделала. На данном этапе это был мой самый уверенный прокат, особенно лутц, который раньше меня сбивал и делал программу более смазанной".

Произвольную программу спортсменки представят в Казани 9 ноября.