Тренер "Аталанты" выразил уверенность в том, что Алексей Миранчук только набирает форму

ТАСС, 8 ноября. Российский полузащитник Алексей Миранчук в скором времени наберет оптимальную форму и будет играть еще лучше в составе "Аталанты". Такое мнение высказал главный тренер команды Джан Пьеро Гасперини, комментарий которого приводит портал Inter Magazine .

В воскресенье "Аталанта" на своем поле сыграла вничью с "Интером" (1:1). Миранчук вышел на замену на 59-й минуте и забил мяч. Для россиянина этот матч стал первым в составе клуба в национальном чемпионате. До этого он провел за "Аталанту" одну встречу: 21 октября в матче Лиги чемпионов против датского "Мидтьюлланна" он также вышел на замену и отличился голом.

"Я рад за Миранчука, это качественный игрок, его сдерживала травма, и я надеюсь, что скоро он будет в лучшей форме", - сказал Гасперини.

"Аталанта" располагается на пятой строчке в таблице чемпионата Италии, набрав 13 очков, в следующем матче команда 21 ноября в гостях сыграет со "Специей".