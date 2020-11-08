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Мамиашвили: Гран-при Москвы поможет тренерам определить состав на ЧМ по борьбе

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили отметил, что спортсмены показали хороший уровень на турнире в Москве

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Гран-при Москвы по борьбе позволит тренерам национальной команды определиться с составом на чемпионат мира. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

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Традиционный международный турнир по вольной и греко-римской борьбе, посвященный памяти первого президента ФСБР Ивана Ярыгина, проходил в российской столице во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой 7-8 ноября.

"Ребята имели прекрасный шанс проявить себя в затянувшейся паузе, вызванной коронавирусом. В таких условиях такой турнир - это просто что-то потрясающее. Доволен, что, несмотря ни на что, к нам приехали гости из других стран, проявили себя. Жизнь продолжается", - сказал Мамиашвили.

"Лидеры команды на турнире были, только посмотрите на поединок в весовой категории до 77 кг. Уровень борьбы был достаточно высоким. Этот турнир можно считать событием, которое дает повод тренерам определять состав, который будет готовиться к декабрьским первенству и чемпионату мира", - добавил собеседник агентства.

Чемпионат мира должен пройти в Белграде с 12 по 20 декабря.

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