Мозалев заявил, что реабилитируется после неудачной короткой программы на Кубке России

КАЗАНЬ, 8 ноября. /ТАСС/. Чемпион мира среди юниоров фигурист Андрей Мозалев уверен, что сможет реабилитироваться после не самого удачного проката короткой программы на этапе Кубка России в Казани. Об этом спортсмен заявил журналистам после выступления.

"Прокат сегодня был не очень - были и степауты, и падения. Но такие прокаты тоже должны быть, после них мы еще больше начинаем работать, двигаться дальше, это стимул. В произвольной реабилитируюсь обязательно, завтра надо сделать свое дело, и я его сделаю, я уверен в этом. В произвольной будет тот же набор прыжков, что и на предыдущем этапе в Сочи", - рассказал Мозалев.

После удачного выступления Мозалева в Сочи олимпийский чемпион Алексей Ягудин в интервью ТАСС назвал Мозалева потенциальным чемпионом России. "Приятно было от такого человека слышать такие слова, они заряжают и стимулируют еще больше работать, двигаться вперед. И я так же, как и после контрольных прокатов сборной в сентябре, уверен, что буду выигрывать этот чемпионат", - прокомментировал спортсмен.