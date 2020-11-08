"Локомотив" вдевятером проиграл "Динамо" и потерпел третье подряд поражение в РПЛ

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Столичное "Динамо" на своем поле со счетом 5:1 обыграло московский "Локомотив" в матче 14-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).
В составе победителей мячи забили Роман Евгеньев (3-я минута), Клинтон Н'Жи (33), Даниил Лесовой (60), Даниил Фомин (85 - пенальти) и Константин Рауш (90+2), у проигравших отличился Зе Луиш (45). На 38-й минуте матча футболист "Локомотива" Слободан Райкович получил вторую желтую карточку и покинул поле. Форвард гостей Федор Смолов на 34-й минуте получил повреждение и был заменен. На 64-й минуте голкипер "Локомотива" Маринато Гилерме получил прямую красную карточку, на 78-й минуте игрок "Динамо" Сергей Паршивлюк получил вторую желтую карточку и был удален.
"Динамо" одержало третью победу подряд и занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 26 очков. Бело-голубые не проигрывают при новом главном тренере немце Сандро Шварце - три победы. "Локомотив" потерпел третье поражение кряду, клуб располагается на восьмой строчке, имея в активе 21 очко.
В следующем туре "Динамо" 21 ноября на выезде сыграет со столичным "Спартаком", подопечные Марко Николича в этот же день примут тульский "Арсенал".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|ЦСКА
|14
|10
|1
|3
|27-10
|31
|2
|Зенит
|14
|9
|3
|2
|30-10
|30
|3
|Спартак
|14
|8
|4
|2
|24-15
|28
|4
|Динамо
|14
|8
|2
|4
|20-11
|26
|5
|Сочи
|14
|6
|5
|3
|22-20
|23
|6
|Ростов
|14
|7
|2
|5
|16-15
|23
|7
|Ахмат
|14
|7
|2
|5
|17-16
|23
|8
|Локомотив
|14
|6
|3
|5
|15-16
|21
|9
|Рубин
|14
|6
|3
|5
|21-20
|21
|10
|Краснодар
|14
|5
|3
|6
|23-18
|18
|11
|Урал
|14
|3
|6
|5
|11-15
|15
|12
|Арсенал
|14
|3
|4
|7
|17-26
|13
|13
|Тамбов
|14
|3
|3
|8
|11-17
|12
|14
|Химки
|14
|3
|3
|8
|15-25
|12
|15
|Ротор
|14
|1
|4
|9
|7-23
|7
|16
|Уфа
|14
|1
|4
|9
|8-27
|7