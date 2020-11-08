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Футбол в России

"Локомотив" вдевятером проиграл "Динамо" и потерпел третье подряд поражение в РПЛ

Встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу бело-голубых
Футболисты "Динамо" Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Футболисты "Динамо"
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Столичное "Динамо" на своем поле со счетом 5:1 обыграло московский "Локомотив" в матче 14-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

В составе победителей мячи забили Роман Евгеньев (3-я минута), Клинтон Н'Жи (33), Даниил Лесовой (60), Даниил Фомин (85 - пенальти) и Константин Рауш (90+2), у проигравших отличился Зе Луиш (45). На 38-й минуте матча футболист "Локомотива" Слободан Райкович получил вторую желтую карточку и покинул поле. Форвард гостей Федор Смолов на 34-й минуте получил повреждение и был заменен. На 64-й минуте голкипер "Локомотива" Маринато Гилерме получил прямую красную карточку, на 78-й минуте игрок "Динамо" Сергей Паршивлюк получил вторую желтую карточку и был удален.

"Динамо" одержало третью победу подряд и занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 26 очков. Бело-голубые не проигрывают при новом главном тренере немце Сандро Шварце - три победы. "Локомотив" потерпел третье поражение кряду, клуб располагается на восьмой строчке, имея в активе 21 очко.

В следующем туре "Динамо" 21 ноября на выезде сыграет со столичным "Спартаком", подопечные Марко Николича в этот же день примут тульский "Арсенал".

Чемпионат России по футболу сезона-2020/21
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1ЦСКА14101327-1031
2Зенит1493230-1030
3Спартак1484224-1528
4Динамо1482420-1126
5Сочи1465322-2023
6Ростов1472516-1523
7Ахмат1472517-1623
8Локомотив1463515-1621
9Рубин1463521-2021
10Краснодар1453623-1818
11Урал1436511-1515
12Арсенал1434717-2613
13Тамбов1433811-1712
14Химки1433815-2512
15Ротор141497-237
16Уфа141498-277

 

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