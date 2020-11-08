"Локомотив" вдевятером проиграл "Динамо" и потерпел третье подряд поражение в РПЛ

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Столичное "Динамо" на своем поле со счетом 5:1 обыграло московский "Локомотив" в матче 14-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

В составе победителей мячи забили Роман Евгеньев (3-я минута), Клинтон Н'Жи (33), Даниил Лесовой (60), Даниил Фомин (85 - пенальти) и Константин Рауш (90+2), у проигравших отличился Зе Луиш (45). На 38-й минуте матча футболист "Локомотива" Слободан Райкович получил вторую желтую карточку и покинул поле. Форвард гостей Федор Смолов на 34-й минуте получил повреждение и был заменен. На 64-й минуте голкипер "Локомотива" Маринато Гилерме получил прямую красную карточку, на 78-й минуте игрок "Динамо" Сергей Паршивлюк получил вторую желтую карточку и был удален.

"Динамо" одержало третью победу подряд и занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 26 очков. Бело-голубые не проигрывают при новом главном тренере немце Сандро Шварце - три победы. "Локомотив" потерпел третье поражение кряду, клуб располагается на восьмой строчке, имея в активе 21 очко.

В следующем туре "Динамо" 21 ноября на выезде сыграет со столичным "Спартаком", подопечные Марко Николича в этот же день примут тульский "Арсенал".