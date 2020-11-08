Гол Дзюбы принес "Зениту" волевую победу над "Краснодаром" в матче РПЛ

У "Краснодара" гол с пенальти на 16-й минуте забил Маркус Берг. В составе "Зенита" отличились Далер Кузяев (64), Артем Дзюба (79) и Алексей Сутормин (90+3).

Капитаном "Зенита" в прошедшем матче вместо Дзюбы был защитник Деян Ловрен. До этого главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что не вызовет Дзюбу на ближайшие матчи из-за скандального видео, появившегося в сети в субботу. В компенсированное к первому тайму время Матвей Сафонов отразил пенальти в исполнении Дзюбы. К точке нападающий подошел под свист болельщиков. Также фанатская трибуна петербуржцев в начале встречи вывесила баннер с надписью "В историю трудно войти, но легко вляпаться".

Кузяев отличился в РПЛ впервые с 3 декабря 2018 года, когда он поразил ворота тульского "Арсенала" (2:4). По окончании прошлого сезона он покинул клуб по истечении срока контракта, выразив желание продолжить карьеру в Европе. В октябре он заключил новое соглашение с "Зенитом".

"Краснодар" продлил безвыигрышную серию во всех турнирах до шести матчей, команда Мурада Мусаева дебютировала в Лиге чемпионов с ничьей против французского "Ренна", после чего проиграла пять встреч. Краснодарцы не могут обыграть "Зенит" с 7 апреля 2018 года, когда клуб победил в гостях со счетом 2:1. С тех пор петербуржцы выиграли четыре матча, еще один раз команды сыграли вничью.

"Зенит" с 30 очками занимает второе место таблицы РПЛ, "Краснодар" идет 10-м, набрав 18 очков. В следующем туре "Краснодар" 21 ноября примет "Тамбов". "Зенит" в тот же день сыграет на выезде с грозненским "Ахматом".