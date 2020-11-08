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Футбол в России

Гол Дзюбы принес "Зениту" волевую победу над "Краснодаром" в матче РПЛ

Встреча завершилась со счетом 3:1
Игроки "Зенита" Артем Дзюба и "Краснодара" Егор Сорокин Петр Ковалев/ТАСС
Описание
Игроки "Зенита" Артем Дзюба и "Краснодара" Егор Сорокин
© Петр Ковалев/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 ноября. /ТАСС/. Петербургский "Зенит" дома обыграл "Краснодар" со счетом 3:1 в матче 14-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Газпром-Арена".

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У "Краснодара" гол с пенальти на 16-й минуте забил Маркус Берг. В составе "Зенита" отличились Далер Кузяев (64), Артем Дзюба (79) и Алексей Сутормин (90+3).

Капитаном "Зенита" в прошедшем матче вместо Дзюбы был защитник Деян Ловрен. До этого главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что не вызовет Дзюбу на ближайшие матчи из-за скандального видео, появившегося в сети в субботу. В компенсированное к первому тайму время Матвей Сафонов отразил пенальти в исполнении Дзюбы. К точке нападающий подошел под свист болельщиков. Также фанатская трибуна петербуржцев в начале встречи вывесила баннер с надписью "В историю трудно войти, но легко вляпаться".

Кузяев отличился в РПЛ впервые с 3 декабря 2018 года, когда он поразил ворота тульского "Арсенала" (2:4). По окончании прошлого сезона он покинул клуб по истечении срока контракта, выразив желание продолжить карьеру в Европе. В октябре он заключил новое соглашение с "Зенитом".

"Краснодар" продлил безвыигрышную серию во всех турнирах до шести матчей, команда Мурада Мусаева дебютировала в Лиге чемпионов с ничьей против французского "Ренна", после чего проиграла пять встреч. Краснодарцы не могут обыграть "Зенит" с 7 апреля 2018 года, когда клуб победил в гостях со счетом 2:1. С тех пор петербуржцы выиграли четыре матча, еще один раз команды сыграли вничью.

"Зенит" с 30 очками занимает второе место таблицы РПЛ, "Краснодар" идет 10-м, набрав 18 очков. В следующем туре "Краснодар" 21 ноября примет "Тамбов". "Зенит" в тот же день сыграет на выезде с грозненским "Ахматом".

Чемпионат России по футболу сезона-2020/21
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1ЦСКА14101327-1031
2Зенит1493230-1030
3Спартак1484224-1528
4Динамо1482420-1126
5Сочи1465322-2023
6Ростов1472516-1523
7Ахмат1472517-1623
8Локомотив1463515-1621
9Рубин1463521-2021
10Краснодар1453623-1818
11Урал1436511-1515
12Арсенал1434717-2613
13Тамбов1433811-1712
14Химки1433815-2512
15Ротор141497-237
16Уфа141498-277

 

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