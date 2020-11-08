Гол Дзюбы принес "Зениту" волевую победу над "Краснодаром" в матче РПЛ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 ноября. /ТАСС/. Петербургский "Зенит" дома обыграл "Краснодар" со счетом 3:1 в матче 14-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Газпром-Арена".
У "Краснодара" гол с пенальти на 16-й минуте забил Маркус Берг. В составе "Зенита" отличились Далер Кузяев (64), Артем Дзюба (79) и Алексей Сутормин (90+3).
Капитаном "Зенита" в прошедшем матче вместо Дзюбы был защитник Деян Ловрен. До этого главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что не вызовет Дзюбу на ближайшие матчи из-за скандального видео, появившегося в сети в субботу. В компенсированное к первому тайму время Матвей Сафонов отразил пенальти в исполнении Дзюбы. К точке нападающий подошел под свист болельщиков. Также фанатская трибуна петербуржцев в начале встречи вывесила баннер с надписью "В историю трудно войти, но легко вляпаться".
Кузяев отличился в РПЛ впервые с 3 декабря 2018 года, когда он поразил ворота тульского "Арсенала" (2:4). По окончании прошлого сезона он покинул клуб по истечении срока контракта, выразив желание продолжить карьеру в Европе. В октябре он заключил новое соглашение с "Зенитом".
"Краснодар" продлил безвыигрышную серию во всех турнирах до шести матчей, команда Мурада Мусаева дебютировала в Лиге чемпионов с ничьей против французского "Ренна", после чего проиграла пять встреч. Краснодарцы не могут обыграть "Зенит" с 7 апреля 2018 года, когда клуб победил в гостях со счетом 2:1. С тех пор петербуржцы выиграли четыре матча, еще один раз команды сыграли вничью.
"Зенит" с 30 очками занимает второе место таблицы РПЛ, "Краснодар" идет 10-м, набрав 18 очков. В следующем туре "Краснодар" 21 ноября примет "Тамбов". "Зенит" в тот же день сыграет на выезде с грозненским "Ахматом".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|ЦСКА
|14
|10
|1
|3
|27-10
|31
|2
|Зенит
|14
|9
|3
|2
|30-10
|30
|3
|Спартак
|14
|8
|4
|2
|24-15
|28
|4
|Динамо
|14
|8
|2
|4
|20-11
|26
|5
|Сочи
|14
|6
|5
|3
|22-20
|23
|6
|Ростов
|14
|7
|2
|5
|16-15
|23
|7
|Ахмат
|14
|7
|2
|5
|17-16
|23
|8
|Локомотив
|14
|6
|3
|5
|15-16
|21
|9
|Рубин
|14
|6
|3
|5
|21-20
|21
|10
|Краснодар
|14
|5
|3
|6
|23-18
|18
|11
|Урал
|14
|3
|6
|5
|11-15
|15
|12
|Арсенал
|14
|3
|4
|7
|17-26
|13
|13
|Тамбов
|14
|3
|3
|8
|11-17
|12
|14
|Химки
|14
|3
|3
|8
|15-25
|12
|15
|Ротор
|14
|1
|4
|9
|7-23
|7
|16
|Уфа
|14
|1
|4
|9
|8-27
|7