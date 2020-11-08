Сборная Финляндии победила шведов и заняла третье место на Кубке Карьяла по хоккею

ТАСС, 8 ноября. Сборная Финляндии по хоккею победила команду Швеции со счетом 3:2 в матче третьего тура первого этапа Евротура - Кубка Карьяла. Все матчи турнира прошли на "Хартвалл-Арене" в Хельсинки.

Голы у финнов забили Алекси Саарела (35), Вили Саариярви (50) и Валттери Кемилайнен (58). У шведов шайбы забросили Макс Фриберг (21) и Леон Бристедт (22).

Ранее сборная России обыграла чехов (3:0) и стала победителем Кубка Карьяла. В активе россиян, игравших молодежным составом, восемь очков, команда Чехии стала второй (6), сборная Финляндии - третьей (3), шведы замкнули таблицу (1).

Евротур в нынешнем виде проходит с 1996 года, каждый из четырех постоянных участников - сборные России, Финляндии, Чехии и Швеции - проводит у себя по одному этапу. В прошлом сезоне из-за пандемии были отменены Чешские игры, поэтому победитель Евротура не был определен. Россияне восемь раз выигрывали это ежегодное соревнование, девять побед у финнов, в активе шведов четыре титула, чехи выигрывали общий зачет Евротура дважды.

Кубок Карьяла в рамках Евротура также проводится с 1996 года, до этого турнир носил название Кубок Сауна и Рождественский Кубок Карьяла. Наибольшее количество побед на турнире в активе хозяев - 12. Сборная России побеждала на турнире девять раз, шведы - четыре, чехи - два.