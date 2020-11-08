Россияне Аскаров и Амиров названы лучшими хоккеистами Кубка Карьяла

МОСКВА, 8 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Вратарь сборной России Ярослав Аскаров и нападающий команды Родион Амиров названы лучшими хоккеистами первого этапа Евротура - Кубка Карьяла, который завершился в Хельсинки. Об этом ТАСС сообщили организаторы турнира.

Россияне, выступавшие молодежным составом, выиграли Кубок Карьяла, одержав победы во всех трех матчах.

Аскаров был признан лучшим вратарем, Амиров - нападающим. Лучшим защитником назван чех Филип Гронек.

На этот раз организаторы турнира не стали называть символическую сборную соревнований, в которую включаются вратарь и пять полевых игроков. Команда составляется по итогам голосования журналистов.

Аскаров сыграл во всех матчах турнира. Амиров стал автором трех шайб, забив по голу в каждой игре с финнами (3:0), шведами (2:1 по буллитам) и чехами (3:0).