Гончаренко: Косторная очень прилично начала новый сезон с учетом всех его сложностей

В воскресенье 17-летняя фигуристка начала сезон на этапе Кубка России в Казани. Спортсменка набрала за короткую программу 78,15 балла и занимает первое место.

"Я понимаю, что это первый ее старт после перехода, после сложного перерыва, и психологически ей было сложно, - сказала Гончаренко. - Видно, что она повзрослела, что у нее начался этап роста и формирования, и учитывая все - это успех, очень приличное начало. Алена - опытная спортсменка, чемпионка Европы, поэтому, конечно, нужно не срывать каскады, нужно делать точно вращения. И пока я не увидела прежнюю Алену - это начало чего-то, а вот чего - увидим дальше, посмотрим на произвольную, насколько хватит ее, чтобы выкатать блестящую программу, по короткой я пока такого запаса не увидела".

"Алена - очень яркая, красивая спортсменка. У нее интересная программа - она мне понравилась, и для меня она несколько перекликается с прошлогодней произвольной, так мне показалось по презентации. Это хорошо, интересно, мне понравилось", - добавила специалист.

Произвольную программу спортсменки представят в понедельник.