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Футбол в России

Футболист "Зенита" Дзюба отметил волю Сутормина, у которого перед матчем умер отец

Оба игрока отметились голами в матче с "Краснодаром"

ТАСС, 8 ноября. Приз лучшему игроку в матче с "Краснодаром" следует отдать полузащитнику "Зенита" Алексею Сутормину. Такое мнение высказал в эфире телеканала "Матч ТВ" нападающий "Зенита" Артем Дзюба.

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В воскресенье "Зенит" обыграл со счетом 3:1 "Краснодар" в матче 14-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Дзюба и Сутормин отметились голами. Лучшим игроком матча был признан форвард петербуржцев.

"У меня ерунда, хотел бы этот приз отдать Сутормину, перед матчем у него умер отец, - сообщил Дзюба. - Сутормин заслужил, он настоящий мужик".

Капитаном "Зенита" в прошедшем матче вместо Дзюбы был защитник Деян Ловрен. До этого главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что не вызовет Дзюбу на ближайшие матчи из-за скандального видео, появившегося в сети в субботу.

Теги
Российский футболДзюба, Артем Сергеевич
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