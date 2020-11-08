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Футбол в России

Семак: личная жизнь Дзюбы не имеет отношения к играм "Зенита"

Ранее Дзюба лишился капитанской повязки в клубе, после того как в субботу было опубликовано скандальное видео
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак
© Александр Демьянчук/ТАСС

ТАСС, 8 ноября. Личная жизнь нападающего Артема Дзюбы не имеет отношения к матчам петербургского "Зенита". Такое мнение в эфире телеканала "Матч ТВ" высказал главный тренер клуба из Санкт-Петербурга Сергей Семак.

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В воскресенье "Зенит" на своем поле обыграл "Краснодар" со счетом 3:1 в матче 14-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Дзюба забил победный гол, а в первом тайме не реализовал пенальти.

"Нормальное состояние у Дзюбы. Сегодня принял решение назначить [защитника Деяна] Ловрена капитаном. У нас так бывает, в зависимости от игры даем повязку разным игрокам. Я не собираюсь копаться в личной жизни Дзюбы, она не имеет отношения к матчу", - сказал Семак.

Ранее Дзюба лишился капитанской повязки в клубе, до этого главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что не вызовет футболиста в состав команды на ближайшие матчи из-за скандального видео, появившегося в сети в субботу.

"Зенит" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 30 очков. В следующем туре подопечные Сергея Семака 21 ноября в гостях сыграют с грозненским "Ахматом".

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