Семак: личная жизнь Дзюбы не имеет отношения к играм "Зенита"

ТАСС, 8 ноября. Личная жизнь нападающего Артема Дзюбы не имеет отношения к матчам петербургского "Зенита". Такое мнение в эфире телеканала "Матч ТВ" высказал главный тренер клуба из Санкт-Петербурга Сергей Семак.

В воскресенье "Зенит" на своем поле обыграл "Краснодар" со счетом 3:1 в матче 14-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Дзюба забил победный гол, а в первом тайме не реализовал пенальти.

"Нормальное состояние у Дзюбы. Сегодня принял решение назначить [защитника Деяна] Ловрена капитаном. У нас так бывает, в зависимости от игры даем повязку разным игрокам. Я не собираюсь копаться в личной жизни Дзюбы, она не имеет отношения к матчу", - сказал Семак.

Ранее Дзюба лишился капитанской повязки в клубе, до этого главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что не вызовет футболиста в состав команды на ближайшие матчи из-за скандального видео, появившегося в сети в субботу.

"Зенит" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 30 очков. В следующем туре подопечные Сергея Семака 21 ноября в гостях сыграют с грозненским "Ахматом".