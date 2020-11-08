Гончаренко: Трусова успешна за счет воли и характера, хотя ее прыжки готовы не на 100%

КАЗАНЬ, 8 ноября. /ТАСС/. Двукратная чемпионка мира среди юниоров фигуристка Александра Трусова исполняет программы за счет характера, при этом ее прыжки не восстановлены до конца. Такое мнение ТАСС высказала российский тренер Инна Гончаренко.

В воскресенье фигуристки представили короткие программы на четвертом в сезоне этапе Кубка России в Казани. 16-летняя Трусова попыталась исполнить тройной аксель (с ошибкой, но без падения), остальные элементы фигуристка сделала без ошибок и получила за свой прокат 77,42 балла, заняв промежуточное второе место.

"Саша молодец, что идет в тройной аксель, но пока не вижу, что он в стопроцентной готовности, - отметила Гончаренко. - Она идет на силе воле, на характере, на желании, и это похвально. Надо с чего-то начинать. Видно, что он в процессе разучивания".

Произвольную программу фигуристки представят в понедельник.