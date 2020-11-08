Михаил Кержаков: ситуация с Дзюбой сплотила футболистов "Зенита"

ТАСС, 8 ноября. Ситуация, которая произошла с нападающим "Зенита" Артемом Дзюбой в субботу, сплотила футболистов команды. Об этом в эфире телеканала "Матч ТВ" рассказал голкипер петербургского клуба Михаил Кержаков.

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В воскресенье "Зенит" на своем поле обыграл "Краснодар" со счетом 3:1 в матче 14-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Дзюба забил победный гол, а в первом тайме не реализовал пенальти.

"Мы нормально отнеслись, не вижу здесь ничего криминального. Даже в какой-то степени это сплотило команду", - отметил Кержаков.

Дзюба вышел на воскресный матч без капитанской повязки. До этого главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что не вызовет футболиста на ближайшие матчи из-за скандального видео, появившегося в сети в субботу.