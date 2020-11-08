Гончаренко: Хромых проявила характер, показав в сложной обстановке безукоризненное катание

КАЗАНЬ, 8 ноября. /ТАСС/. Фигуристка Майя Хромых показала силу характера, продемонстрировав безупречное катание в короткой программе на этапе Кубка России. Такое мнение высказала ТАСС тренер Инна Гончаренко.

По итогам короткой программы на турнире в Казани Хромых занимает третье место, набрав 76,89 балла.

"Хочу отметить Майю: последней всегда непросто кататься, но она показала чистое, зрелое, взрослое катание, красотка. Все доделала безукоризненно, это был самый чистый прокат сегодня", - подчеркнула Гончаренко.

"Да, судьи находят недостатки, у всех своя работа, но в таком накале, когда все ждали Сашу [Трусову] и Алену [Косторную], Майя показала свой характер. Мне очень понравилась ее программа, хочется ее поздравить с этим выступлением", - добавила она.

Спортсменки представят произвольную программу в понедельник.