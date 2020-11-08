Шанс проявить себя. В Москве прошел первый крупный турнир по борьбе после начала пандемии

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Традиционный международный турнир по спортивной борьбе Гран-при "Москва", посвященный памяти первого президента Федерации спортивной борьбы России Ивана Ярыгина, завершился в Москве в воскресенье. Соревнования прошли во Дворце гимнастики имени Ирины Винер-Усмановой в Москве.
Гран-при "Москва" стал первым крупным международным турниром в календаре Объединенного мира борьбы (UWW) с начала пандемии коронавируса. В соревнованиях приняли участие борцы из девяти стран: России, Азербайджана, Киргизии, Узбекистана, Аргентины, Бахрейна, Румынии, Северной Македонии и Турции. Сборную России по вольной борьбе представили такие молодые спортсмены, как Асланбек Сотиев, Шамиль Шарипов и Муслим Садулаев, российскую команду по греко-римской борьбе возглавил чемпион мира и Европы Александр Чехиркин.
Впервые в программу турнира была включена пляжная борьба, для этого на арену завезли 70 тонн песка. В субботу состоялась матчевая встреча между женскими командами России и Румынии, россиянки победили в четырех из шести поединков.
"Пляжная борьба - это увлекательное действо, которое имеет полное право на то, чтобы развиваться. Тем более, что в 2024 году в Париже пляжная борьба будет представлена как выставочный вид спорта на Олимпийских играх. Поэтому мы обязаны заниматься и развиваться этим видом", - отметил после завершения Гран-при "Москва" президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.
"Я бы очень хотел выскочить на песок, попробовать себя, - признался победитель Гран-при "Москва" в вольной борьбе в весе до 65 кг россиянин Начын Куулар. - Было бы интересно. У меня есть опыт борьбы на пляже, у нас национальный вид спорта - тувинская борьба куреш. Но там одно касание третьей точки - и все, проиграл, а так очень похоже".
Успехи "классиков" и золото "вольников"
После субботнего успеха в пляжной борьбе российские борцы продолжили победный путь в более привычных видах. Финалы соревнований по греко-римской и вольной борьбе прошли в воскресенье. Россияне не отдали соперникам ни одной медали в греко-римской борьбе. Результаты "вольников" скромнее - две золотые медали из четырех (Начын Куулар в весовой категории до 65 кг, Исраил Касумов в категории до 74 кг) и бронза Шамиля Шарипова (до 125 кг).
Куулар пропустил чемпионат России из-за проблем со здоровьем, спортсмен переболел коронавирусом. Несмотря на победу, призер чемпионата Европы отметил, что еще не до конца восстановился после перенесенного заболевания. "Тяжело боролся здесь, в том числе и из-за перенесенного коронавируса. До сих пор какая-то слабость, особенно тяжело бывает после первого периода, но болезнь позади, у меня антитела", - рассказал Куулар.
Главным поединком соревновательного дня стала финальная встреча в греко-римской борьбе в весовой категории до 77 кг, за победу боролись чемпионы мира россияне Александр Чехиркин и Абуязид Манцигов.
"Это очередной турнир, чтобы побороться. Но здесь очень хорошая организация, отличные условия, было очень приятно выступать. Понимал ли, что являюсь главной звездой турнира? Старался об этом не думать", - со смехом рассказал Чехиркин после победы.
"Мы не первый раз боремся с Манциговым, и ничего удивительного сегодня не произошло, знаем сильные и слабые стороны друг друга, - добавил спортсмен. - Схватка была равная, я был более активным и победил, но, думаю, мы оба свою задачу выполнили. Особую мотивацию дает то, что мы в одной весовой категории с ним и с Власовым, это значит, что ни на одном турнире нельзя оступаться. Да и так нигде не хочется проигрывать, конечно".
Глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили после завершения соревнований отметил, что доволен и результатами, и уровнем показанной борьбы. "Ребята имели прекрасный шанс проявить себя в этой затянувшейся паузе, вызванной коронавирусом. В таких условиях, в которых мы сейчас находимся, такой турнир - это просто что-то потрясающее, - подчеркнул Мамиашвили. - Уровень борьбы был достаточно высоким, это даст повод тренерам определить состав, который будет готовиться к декабрьскому чемпионату мира".
Борьба в гимнастическом дворце
Красоту поединков и спортивную атмосферу турнира смогли оценить не только телезрители, на соревнования пустили и болельщиков. Новые времена требуют соблюдения всех мер противовирусной безопасности: зрители сидели в зале через одного, пустые места затянули специальными манишками, а на входе у всех измеряли температуру.
В данный момент на спортивных соревнованиях допустима 50-процентная заполняемость помещений. В воскресенье за ходом финальных схваток с трибун наблюдали порядка тысячи зрителей.
Слов восхищения удостоились не только спортсмены, но и уровень организации соревнований, а также место проведения турнира - Дворец гимнастики имени Ирины Винер-Усмановой. Многие борцы после завершения турнира рассказали, что с радостью продолжили бы соревноваться и тренироваться в таких условиях.
"Не перестаю выражать слова благодарности тем, кто вложил сюда, в это здание, свою душу. Такое сооружение, конечно, ко многому обязывает, в том числе и к высокому уровню соревнований", - отметил Мамиашвили.