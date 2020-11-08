Шанс проявить себя. В Москве прошел первый крупный турнир по борьбе после начала пандемии

Гран-при "Москва" стал первым крупным международным турниром в календаре Объединенного мира борьбы (UWW) с начала пандемии коронавируса. В соревнованиях приняли участие борцы из девяти стран: России, Азербайджана, Киргизии, Узбекистана, Аргентины, Бахрейна, Румынии, Северной Македонии и Турции. Сборную России по вольной борьбе представили такие молодые спортсмены, как Асланбек Сотиев, Шамиль Шарипов и Муслим Садулаев, российскую команду по греко-римской борьбе возглавил чемпион мира и Европы Александр Чехиркин.

Впервые в программу турнира была включена пляжная борьба, для этого на арену завезли 70 тонн песка. В субботу состоялась матчевая встреча между женскими командами России и Румынии, россиянки победили в четырех из шести поединков.

"Пляжная борьба - это увлекательное действо, которое имеет полное право на то, чтобы развиваться. Тем более, что в 2024 году в Париже пляжная борьба будет представлена как выставочный вид спорта на Олимпийских играх. Поэтому мы обязаны заниматься и развиваться этим видом", - отметил после завершения Гран-при "Москва" президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

"Я бы очень хотел выскочить на песок, попробовать себя, - признался победитель Гран-при "Москва" в вольной борьбе в весе до 65 кг россиянин Начын Куулар. - Было бы интересно. У меня есть опыт борьбы на пляже, у нас национальный вид спорта - тувинская борьба куреш. Но там одно касание третьей точки - и все, проиграл, а так очень похоже".

Успехи "классиков" и золото "вольников"

После субботнего успеха в пляжной борьбе российские борцы продолжили победный путь в более привычных видах. Финалы соревнований по греко-римской и вольной борьбе прошли в воскресенье. Россияне не отдали соперникам ни одной медали в греко-римской борьбе. Результаты "вольников" скромнее - две золотые медали из четырех (Начын Куулар в весовой категории до 65 кг, Исраил Касумов в категории до 74 кг) и бронза Шамиля Шарипова (до 125 кг).

Куулар пропустил чемпионат России из-за проблем со здоровьем, спортсмен переболел коронавирусом. Несмотря на победу, призер чемпионата Европы отметил, что еще не до конца восстановился после перенесенного заболевания. "Тяжело боролся здесь, в том числе и из-за перенесенного коронавируса. До сих пор какая-то слабость, особенно тяжело бывает после первого периода, но болезнь позади, у меня антитела", - рассказал Куулар.