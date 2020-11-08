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Лига наций

Джанаев, Живоглядов и Бакаев вызваны в сборную России по футболу

Они заменят выбывших вратаря Антона Шунина, защитников Игоря Смольникова и Марио Фернандеса
Сослан Джанаев Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Описание
Сослан Джанаев
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

ТАСС, 8 ноября. Голкипер "Сочи" Сослан Джанаев, защитник "Локомотива" Дмитрий Живоглядов и полузащитник "Спартака" Зелимхан Бакаев получили вызов в сборную России по футболу на предстоящие матчи. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

В составе они заменят выбывшего из-за ОРВИ вратаря "Динамо" Антона Шунина, а также получивших повреждения защитников Игоря Смольникова из "Краснодара" и Марио Фернандеса из ЦСКА. Помимо этого, в воскресенье стало известно об отзыве из состава команды капитана "Зенита" и сборной Артема Дзюбы после появившегося в сети скандального видео.

12 ноября состоится товарищеская игра против команды Молдавии. 15 и 18 ноября команда Станислава Черчесова на групповом этапе Лиги наций сыграет со сборными Турции и Сербии соответственно. Все матчи пройдут в гостях.

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