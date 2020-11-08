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Футбол в России

Николич: у футболистов "Локомотива" большие проблемы с концентрацией и дисциплиной

В воскресенье "Локомотив" уступил "Динамо" со счетом 1:5 в матче премьер-лиги
Главный тренер ФК "Локомотив" Марко Николич Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Главный тренер ФК "Локомотив" Марко Николич
© Сергей Савостьянов/ТАСС

ТАСС, 8 ноября. Игрокам московского футбольного клуба "Локомотив" не хватает концентрации и дисциплины. Такое мнение высказал главный тренер команды Марко Николич, комментарий которого приводит пресс-служба клуба.

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В воскресенье "Локомотив" на выезде уступил столичному "Динамо" со счетом 1:5 в матче Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). В составе гостей два футболиста получили красные карточки. Клуб потерпел третье подряд поражение в РПЛ.

"Я никогда не критикую своих игроков публично. Желание у них есть, но много матчей, когда не хватает концентрации, многие путают желание и концентрацию. Эмоции и желание - не одно и то же. Концентрация связана с дисциплиной, у команды всегда есть желание и эмоции, но очевидно, что не хватает концентрации и дисциплины", - сказал Николич.

"Понятно, что график трудный, но я не хочу говорить об этом, нужно готовиться к новой игре каждые два-три дня. У нас нет проблем с желанием и эмоциями, но есть проблемы, чтобы сохранять концентрацию на матчи каждые два-три дня. Когда теряешь концентрацию, теряешь дисциплину, начинаются ошибки, пропускаешь дешевые голы и упускаешь результат. У нас очень большие проблемы с концентрацией и дисциплиной", - добавил специалист.

"Локомотив" располагается на восьмой строчке в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 21 очко. В следующем туре подопечные Николича 21 ноября примут тульский "Арсенал".

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