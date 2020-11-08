Ошибка настигла и капитана. Дзюба не сыграет в сборной России из-за скандального видео

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Нападающий футбольного клуба "Зенит" Артем Дзюба не примет участия в ближайших матчах сборной России, в которой он был капитаном. Один из лучших игроков национальной команды последних лет оказался в центре скандала из-за скандального видео, которое с вечера субботы обсуждает спортивная общественность страны.
Это видео с участием футболиста или похожего на него человека появилось в соцсетях и стало стремительно распространяться, росло и количество обсуждений, а затем и мемов на эту тему.
Сам Дзюба закрыл свой аккаунт в Instagram, и он, и клуб никак не прокомментировали ситуацию. Было только известно, что заявление "Зенита" последует лишь после матча 14-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги с "Краснодаром".
Что касается истории появления этого видео, то по информации Telegram-канала Baza, игрок был готов к появлению этой компрометирующей его записи. Несколько недель назад телефон футболиста был взломан, игрок сумел почистить его, но взломщики, видимо, успели скачать ролик. При этом никаких требований ему никто не выдвигал.
Сборная подождет
Спортивные СМИ не так быстро подхватили эту тему, "включившись" лишь после того, как пресс-служба Российского футбольного союза через свои соцсети распространила со слов главного тренера сборной России Станислава Черчесова сообщение о том, что игрок не будет участвовать в сборе команды к предстоящим матчам: товарищеской игре с командой Молдавии (12 ноября) и встречам Лиги наций со сборными Турции (15 ноября) и Сербии (18 ноября).
По словам Черчесова, ситуация, сложившаяся с Дзюбой, не имеет никакого отношения к сборной со спортивной точки зрения, поэтому тренерский штаб не станет давать оценку ситуации.
"Мы всегда подчеркивали, что и на футбольном поле, и за его пределами все должны соответствовать уровню и статусу игрока национальной сборной. В связи с этим сегодня было принято решение не вызывать Артема Дзюбу на текущий сбор, чтобы оградить от излишнего негатива и напряжения как команду, так и самого футболиста. У Артема же будет время нормализовать ситуацию. Рассчитываю, что в режиме работы команды на данном сборе эта тема больше подниматься не будет", - сказал Черчесов.
После заявления Черчесова можно было спрогнозировать, что Дзюба лишится своего места и в основном составе "Зенита", учитывая, что из выступающего в Олимп - Профессиональной футбольной лиге "Зенита-2" в главную команду был переведен забивший в 14 матчах 13 мячей Станислав Крапухин. Однако Дзюба вышел на поле с первых минут, но капитанскую повязку надел защитник команды Деян Ловрен.
"В жизни ошибки совершают все"
Игра для 32-летнего форварда поначалу не складывалась. Свои же болельщики неоднократно скандировали оскорбительные кричалки в его адрес, а на "вираже" появился баннер с красноречивой цитатой Михаила Жванецкого "В историю трудно войти, но легко вляпаться". Тем не менее Дзюба не побоялся при счете 0:1 пробить пенальти, но удар получился слабым, по центру, и вратарь Матвей Сафонов поймал мяч.
"Зенит" переломил неудачно складывавшийся матч лишь во втором тайме, сравняв счет усилиями Далера Кузяева. Победный мяч забил Дзюба, который после гола не сдерживал эмоций. Он же получил приз лучшему игроку встречи, который передал своему партнеру Алексею Сутормину. У полузащитника накануне умер отец, но Сутормин не отказался сыграть. "Зенит" в итоге выиграл у "Краснодара" со счетом 3:1.
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак перед встречей в эфире "Матч ТВ" дал понять, что личная жизнь игрока не имеет отношения к футболу. После матча, исходя из его слов, все будет зависеть от самого игрока.
"Насчет капитанской повязки, перед каждым матчем я решаю, кто будет капитаном, Дзюбе не помешает передышка, нормальный тренировочный процесс. В жизни ошибки совершают все. Со своей стороны я делаю все, что могу. Что касается отношения болельщиков к Артему, единственное, что он может делать, - завоевывать любовь болельщиков на футбольном поле", - добавил специалист.