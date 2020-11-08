Ошибка настигла и капитана. Дзюба не сыграет в сборной России из-за скандального видео

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Нападающий футбольного клуба "Зенит" Артем Дзюба не примет участия в ближайших матчах сборной России, в которой он был капитаном. Один из лучших игроков национальной команды последних лет оказался в центре скандала из-за скандального видео, которое с вечера субботы обсуждает спортивная общественность страны.

Это видео с участием футболиста или похожего на него человека появилось в соцсетях и стало стремительно распространяться, росло и количество обсуждений, а затем и мемов на эту тему.

Сам Дзюба закрыл свой аккаунт в Instagram, и он, и клуб никак не прокомментировали ситуацию. Было только известно, что заявление "Зенита" последует лишь после матча 14-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги с "Краснодаром".

Что касается истории появления этого видео, то по информации Telegram-канала Baza, игрок был готов к появлению этой компрометирующей его записи. Несколько недель назад телефон футболиста был взломан, игрок сумел почистить его, но взломщики, видимо, успели скачать ролик. При этом никаких требований ему никто не выдвигал.

Сборная подождет

Спортивные СМИ не так быстро подхватили эту тему, "включившись" лишь после того, как пресс-служба Российского футбольного союза через свои соцсети распространила со слов главного тренера сборной России Станислава Черчесова сообщение о том, что игрок не будет участвовать в сборе команды к предстоящим матчам: товарищеской игре с командой Молдавии (12 ноября) и встречам Лиги наций со сборными Турции (15 ноября) и Сербии (18 ноября).

По словам Черчесова, ситуация, сложившаяся с Дзюбой, не имеет никакого отношения к сборной со спортивной точки зрения, поэтому тренерский штаб не станет давать оценку ситуации.