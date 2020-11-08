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Футбол в России

Александр Медведев: матч с "Краснодаром" показал, что у "Зенита" есть командный дух

Петербургский клуб победил со счетом 3:1
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 8 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Матч с "Краснодаром" показал, что командный дух у футболистов "Зенита" никуда не делся. Такое мнение высказал ТАСС генеральный директор санкт-петербургского клуба Александр Медведев.

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"Команда показала, как она может и должна играть во втором тайме. Показала, что командный дух есть и никуда не делся, и на этой основе команда будет двигаться дальше. Это ответ всем скептикам, злопыхателям и недоброжелателям. Как говорится, посмотрите на табло", - сказал Медведев.

Капитаном "Зенита" в прошедшем матче вместо Артема Дзюбы был защитник Деян Ловрен. До этого главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что не вызовет Дзюбу на ближайшие игры из-за скандального видео, появившегося в сети в субботу. Дзюба в матче с "Краснодаром" не реализовал 11-метровый, а во втором тайме забил победный мяч.

В следующем туре 21 ноября "Зенит" сыграет на выезде с грозненским "Ахматом".

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Российский футболМедведев, Александр Иванович
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