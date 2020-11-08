Психология победителей. Cборная России молодежным составом выиграла Кубок Карьяла

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Сборная России по хоккею молодежным составом одержала победы во всех трех матчах Кубка Карьяла и заняла первое место на турнире. В решающей встрече в воскресенье команда Игоря Ларионова со счетом 3:0 переиграла чехов. Федерация хоккея России (ФХР) решила отправить на Кубок Карьяла молодежную сборную, которой предстоит сыграть на чемпионате мира среди игроков не старше 20 лет. Средний возраст сборной России на первом в сезоне этапе Евротура составил менее 19 лет. Другие участники турнира привезли в Финляндию более возрастные команды: средний возраст финнов - более 25 лет, шведов и чехов - около 24 лет.

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Исполняющим обязанности главного тренера был назначен наставник молодежной сборной Игорь Ларионов. Перед началом турнира россияне не являлись фаворитами, однако Ларионов заявил, что его команда поедет на турнир играть в атакующий и комбинационный хоккей. Специалист свое слово сдержал. Первые две победы на турнире получились очень разными. Если исход встречи с финнами (6:2) был во многом предрешен после первого периода, то в матче со шведами (2:1, по буллитам) шла вязкая тактическая борьба. Российская команда за пять минут до окончания третьего периода пропустила шайбу в свои ворота, но, играя вшестером, сумела уйти от поражения чуть более чем за минуту до сирены. Таким образом, в первых матчах российские хоккеисты и показали красивый хоккей, и проявили характер. Первый "сухарь" Аскарова Матч с чехами обещал стать самым сложным на турнире. Сборная Чехии привезла на Кубок Карьяла сразу семь представителей Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и так же уверенно одержала победы в первых двух играх над шведами (3:1) и финнами (2:0). Однако перед игрой с россиянами главный тренер Филип Пешан отправил всех игроков в клубы КХЛ и существенно изменил состав. Чешские хоккеисты владели инициативой на протяжении большей части первого периода, но на перерыв команды ушли при счете 1:0 в пользу россиян. Третью шайбу в трех матчах забросил Родион Амиров, ставший вторым хоккеистом в истории сборной России, которому удалось забросить в трех первых матчах за национальную команду. В сезоне-2008/09 это достижение покорилось Максиму Рыбину, который забил по голу в ворота соперников на Шведских играх.

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Во втором периоде усилиями Егора Чинахова и Егора Афанасьева сборная России довела разницу в счете до трех шайб. Россияне в дальнейшем действовали грамотно, позволив 18-летнему вратарю Ярославу Аскарову впервые сыграть на ноль в составе национальной команды. Аскаров провел на турнире все три матча и стал самым молодым дебютантом-вратарем в истории сборной России. Голкипер СКА был признан лучшим вратарем турнира и стал самым молодым голкипером в истории национальной команды, сыгравшим на ноль. Рекорд по этому показателю в сборной СССР принадлежит Владиславу Третьяку. В 1970 году он в 17-летнем возрасте защищал ворота советской сборной в победном для нее матче чемпионата мира с поляками (11:0). Нынешний президент ФХР по ходу турнира в беседе с ТАСС отмечал уверенную игру Аскарова. "Для меня самая тяжелая игра была с финнами. У меня был длительный перерыв, а потом я уже набрал форму. Матчи со шведами и чехами в плане моих ощущений были легче", - отметил Аскаров после окончания турнира. Привили психологию победителей Большая часть игроков сборной России регулярно получает игровую практику в нынешнем сезоне КХЛ. Во многом это происходит из-за болезни основных хоккеистов. Молодежь пользуется шансами и закрепляется в основном составе. "Не зря федерация и клубы работают. У нас шикарная молодежь, показавшая хороший уровень и убедительно выигравшая со счетом 3:0 у чехов. Никто не верил, что так возможно, но сыграть три матча за четыре дня на таком уровне - это просто прекрасно", - сказал Третьяк ТАСС. Ставшие лидерами в своих клубах Амиров и Чинахов были на ведущих ролях и в сборной. Амиров был признан лучшим форвардом турнира. Великолепную игру продемонстрировал и капитан команды, нападающий СКА Василий Подколзин. Именно благодаря его действиям россиянам удалось перевернуть игру со шведами, капитан отдал голевую передачу и стал автором победного буллита.

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"Это большой успех для нашей молодой команды. Благодарен ребятам, по качеству, по отдаче, по таланту я очень доволен этим турниром. Приятно, что показали хороший хоккей, не все всегда получалось, но мы играли достойно. Это прогресс для развития ребят, большой опыт получен", - сказал Ларионов. "Все эти три матча были очень полезными для команды, это очень серьезный спарринг, хорошая подготовка к молодежному чемпионату мира. Было очень важно получить этот опыт, отработать все детали, посмотреть по игрокам и сочетаниям, на что они способны. Также важно было проверить командную психологию, тактические детали. Эта победа даст команде тот эмоциональный фон и психологию победителя, которая необходима для больших побед", - отметил в беседе с корреспондентом ТАСС первый вице-президент ФХР, глава штаба национальной сборной Роман Ротенберг. Россияне будут готовиться к МЧМ почти месяц Результат, показанный российскими хоккеистами на Кубке Карьяла, внушает оптимизм перед главным стартом года - молодежным чемпионатом мира. Турнир пройдет с 26 декабря по 5 января в канадском Эдмонтоне. В прошлом году команда под руководством Валерия Брагина и Игоря Ларионова заняла второе место, уступив в финале родоночальникам хоккея. На предстоящем турнире из участников предыдущего мирового первенства по возрасту смогут сыграть только Аскаров, Подколзин и нападающий Максим Грошев. Ларионов сообщил, что команда начнет подготовку к чемпионату мира 28 ноября на базе в подмосковном Новогорске. "Мы хотим собрать ребят, чтобы они сдали все необходимые тесты, ребят подтянуть, поработать над коллективной игрой, над контролем шайбы, игрой в равных составах. Хотим дать ребятам почувствовать ту игру, которую мы от них хотим видеть на чемпионате мира. Также важно, чтобы ребята сплотились", - сказал Ларионов.

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В матчах Евротура у тренерского штаба не было возможности проверить в деле игроков, выступающих в Северной Америке. Однако Ларионов подчеркнул, что рассчитывает на пять хоккеистов из юниорских лиг Канады и колледжей. "Из Северной Америки пять человек, которые нам интересны, все ребята будут привлечены. Думаю, что в ближайшие пару недель мы определимся с составом тренировочного лагеря", - пояснил главный тренер молодежной сборной России. Третье место на Кубке Карьяла заняли финны, одержавшие в заключительном матче турнира волевую победу над шведами со счетом 3:2. В общей таблице Евротура сборная России занимает первое место, имея в активе 8 очков. Чехи идут вторыми (6 очков) финны третьими (3). Шведы с одним очком занимают последнее место. Второй этап Евротура, Кубок Первого канала, пройдет с 17 по 20 декабря в Москве. Как сообщил ТАСС Ротенберг, этот турнир станет важной частью подготовки национальной команды к чемпионату мира, который состоится в мае.