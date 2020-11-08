Впереди - Лондон. Теннисист Медведев выиграл первый титул в сезоне

ТАСС, 8 ноября. Российский теннисист Даниил Медведев выиграл свой первый титул в сезоне, одержав победу на турнире серии Masters в Париже. В напряженном финале Медведев одержал волевую победу над представителем Германии Александром Зверевым - 5:7, 6:4, 6:1.
Медведев стал четвертым россиянином, выигравшим парижский турнир, до него лучшими становились Марат Сафин (2000, 2002, 2004), Николай Давыденко (2006) и Карен Хачанов (2018). Общий призовой фонд турнира этого года составил €3,15 млн.
После финала Медведев в Twitter поблагодарил своих болельщиков за поддержку по ходу этого сложного года и пообещал хорошо выступить в Лондоне на Итоговом турнире Aссоциации теннисистов-профессионалов (АТР). На турнирах в 2020 году Медведев не проходил дальше полуфинала, но в Париже выступил триумфально, обыграв в финале неудобного соперника.
По мнению президента Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева, причина кроется в лучшей работе нервной системы теннисиста. "Нервная система Дани нашла игровой ритм. До этого он играл кусками, то хорошо, то плохо, - сказал Тарпищев ТАСС. - В начале матча он проигрывал Звереву в длинных розыгрышах, но переборол себя по ходу встречи, во втором сете уже поймал удачу, а потом просто "доломал" соперника в третьем сете".
Победа над неудобным соперником
Зверев действительно стал неудобным оппонентом для Медведева. Теннисисты встречались в седьмой раз, все матчи прошли на "харде". В Париже россиянин одержал вторую победу в очном противостоянии - в предыдущий раз он обыгрывал Зверева также в финале Masters, став лучшим на турнире 2019 года в Шанхае. Россиянин в четвертый раз играл в финале турнира самой престижной категории ATP и завоевал третий титул.
"До этого матча у Медведева было 1:5 по личным встречам со Зверевым. По ряду причин он неудобный соперник для Дани. И приятно видеть, что качество игры Медведева растет. Главное, не обсуждая, как он играл, он прибавляет и на правильном пути", - отметил Тарпищев.
После успеха в Париже на счету Медведева восемь титулов АТР, а лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема для него является выход в финал Открытого чемпионата США прошлого сезона, где он уступил испанцу Рафаэлю Надалю. Впереди у Медведева Итоговый турнир, и к нему он подходит на подъеме. Итоговый турнир ATP пройдет в Лондоне с 15 по 22 ноября.
Как считает Тарпищев, Даниил может подойти уже к Итоговому турниру в отличной форме. Тем интереснее будет наблюдать за ходом престижного турнира в Лондоне, где также сыграет и вторая ракетка России - Андрей Рублев.
В Париже он выступил намного хуже соотечественника, не сумев выйти в четвертьфинал. Рублев уступил 35-летнему швейцарцу Стэну Вавринке - 6:1, 4:6, 3:6. Впрочем, в 2020 году россиянин является одним из самых успешных теннисистов, и неудача в Париже объясняется усталостью. Рублев в 2020 году чаще всех выигрывал турниры серии ATP - пять раз, всего на его счету семь титулов под эгидой организации.
"Двух у нас в итоговой восьмерке не было никогда. Поэтому это [предстоящий Итоговый турнир ATP] историческое событие", - подчеркнул Тарпищев.