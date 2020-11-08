Гендиректор "Зенита": Дзюба сможет справиться с нынешней ситуацией, проявив характер

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ранее заявил, что не вызовет футболиста на ближайшие матчи из-за скандального видео, появившегося в сети в субботу.

"Футболист Артем Дзюба попал в сложную ситуацию - личная информация нападающего стала достоянием общественности и предметом для публичного обсуждения. Комментировать здесь нечего. Частная жизнь человека не должна становиться достоянием общественности и предметом для обсуждения", - сказал Медведев.

"Теперь все зависит от самого Артема - выйти из сложившейся ситуации сможет только он сам, проявив тот характер, которым всем нам известен. И который он и продемонстрировал сегодня, забив победный гол", - добавил он.

В матче 14-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги с "Краснодаром" (3:1) Дзюба вышел без капитанской повязки, не реализовал пенальти и забил победный мяч.