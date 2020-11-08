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Футбол в России

Гендиректор "Зенита": Дзюба сможет справиться с нынешней ситуацией, проявив характер

Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов ранее заявил, что не вызовет футболиста на ближайшие матчи из-за скандального видео
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев Петр Ковалев/ТАСС
Описание
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев
© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 8 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий футбольного клуба "Зенит" Артем Дзюба сможет справиться со сложившейся ситуацией, только проявив свой характер. Такое мнение высказал ТАСС генеральный директор "Зенита" Александр Медведев.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ранее заявил, что не вызовет футболиста на ближайшие матчи из-за скандального видео, появившегося в сети в субботу.

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"Футболист Артем Дзюба попал в сложную ситуацию - личная информация нападающего стала достоянием общественности и предметом для публичного обсуждения. Комментировать здесь нечего. Частная жизнь человека не должна становиться достоянием общественности и предметом для обсуждения", - сказал Медведев.

"Теперь все зависит от самого Артема - выйти из сложившейся ситуации сможет только он сам, проявив тот характер, которым всем нам известен. И который он и продемонстрировал сегодня, забив победный гол", - добавил он.

В матче 14-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги с "Краснодаром" (3:1) Дзюба вышел без капитанской повязки, не реализовал пенальти и забил победный мяч.

Теги
Российский футболМедведев, Александр ИвановичДзюба, Артем Сергеевич
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