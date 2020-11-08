Не трикселем единым. Косторная лидирует на этапе Кубка России в Казани

КАЗАНЬ, 8 ноября. /ТАСС/. Дуэлью двух признанных звезд российского женского одиночного катания стартовал этап Кубка России в Казани - благодарная казанская публика в этот день увидела на льду первое выступление в сезоне чемпионки Европы Алены Косторной и бронзового призера чемпионата Европы Александры Трусовой. Обе спортсменки к началу сезона совершили громкий переход от тренера Этери Тутберидзе в академию фигурного катания Евгения Плющенко. Одна из представительниц знаменитой троицы ТЩК (Трусова, Щербакова, Косторная), серебряный призер чемпионата Европы в австрийском Граце Анна Щербакова, которая продолжает работать под руководством Тутберидзе на льду "Хрустального", уже выиграла два своих этапа в Сызрани и Сочи. Трусова стала победительницей этапа Кубка России в Москве, Косторной после казанского этапа еще предстоит выступить на московском. На одном этапе спортсменкам теперь уже двух разных школ столкнуться не пришлось, но ни Трусовой, ни Косторной соперничать между собой не в новинку, что они с успехом продемонстрировали и в короткой программе в Казани.

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Посмотреть на это противостояние на ледовой арене казанского Дворца спорта собралось больше двух тысяч зрителей. С учетом сложной эпидемиологической ситуации цифра солидная, и с таким наплывом организаторам пришлось непросто. Болельщики, знающие родной дворец как свои пять пальцев, раз за разом натыкаясь на новообразованные в связи со строгим соблюдением "эпиднорм" препятствия, не могли скрывать раздражения. В итоге регулировать ситуацию организаторам приходилось буквально "в ручном режиме", однако зрелище на льду компенсировало эти неудобства сполна. Для уверенного задела после короткой программы 16-летней Трусовой был необходим тройной аксель, и спортсменка справилась с новым элементом, пусть и не идеально. Не менее важным достижением для Александры становятся высокие оценки за хореографические элементы - те самые, за которые "Русская ракета" так часто подвергалась критике в предыдущие годы. Однако судьи по-прежнему не оставляют без внимания "неясное ребро" Трусовой на тройном флипе, а значит, впереди еще немало работы. Плющенко и молодой тренер Дмитрий Михайлов, ожидавшие Александру у бортика после проката, выглядели крайне сдержанно и напряженно, чего не скажешь о самой Трусовой - спортсменка, несмотря на помарку на акселе, выглядела довольной, озорно улыбнувшись в конце выступления. Но позже, в ожидании оценок, разулыбались и сосредоточенные тренеры - в результате Трусова улучшила свой результат за короткую программу по сравнению с тем, что показала в Москве несколькими неделями ранее - 77,42 балла. Яркая. Волшебная. Косторная Косторная, "Новичок года" по версии Международного союза конькобежцев, в короткой программе выступила под песню молодой американки Билли Айлиш "No Time To Die". Но так ожидаемой перед стартом битвы тройных акселей не состоялось - Косторная обошлась двойным, но высоким и качественным, получив за него надбавку в 1,39 балла, остальные ее прыжки и каскад во второй половине программы из тройного флипа и тройного тулупа, на выезде с которого Косторная немного не удержала равновесие, также были удостоены надбавок, плюс на привычно высокие четвертые уровни была оценена и хореография Косторной. Также она была удостоена бонуса за вращение.

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"Яркая. Волшебная. Косторная" - такими плакатами приветствовали спортсменку болельщики. Плющенко и тренер Косторной Сергей Розанов в ожидании оценок были спокойны, улыбались и даже шутили - 78,15 балла вывели Косторную на первое место, и правда, есть чему порадоваться. После выступления Косторная призналась, что ей было неспокойно перед стартом: "У меня страх был чуть ли не с момента моего перехода. Говорили "предательница, покинула". Если были конфликты, человек ищет, что лучше". Косторная отметила, что, может, и получилось "некрасиво" с предыдущей командой Тутберидзе, которая успела поставить ей новые программы после возвращения фигуристов на лед после большого перерыва, связанного с пандемией, но она благодарна тем тренерам: "Да, может, некрасиво с программами получилось, но это жизнь, так бывает, моей вины нет, я же не специально просила, чтобы потом их кинуть, так получилось". Что же до тройного акселя, то этот элемент у спортсменки хоть и в работе, но сейчас его решили не делать. "Сейчас мы посоветовались с тренерами, решили, что в короткой делать его не нужно. Возможно, я завтра его попробую, но буду смотреть по тренировке", - сообщила Косторная. После такого "ледового побоища" наверняка очень непросто было выходить на лед ученице группы Тутберидзе Майе Хромых, однако спортсменка не просто справилась с нервами, но еще и прекрасно откатала свой блюз, выполнив на плюсы двойной аксель, тройной лутц, каскад из тройного флипа и тройного тулупа во второй половине программы и получив четвертые уровни за все элементы. И это для бронзового призера первого этапа Кубка России в Сызрани первый взрослый сезон. Получив бонус и за вращение, Хромых заработала 76,89 балла, заняв в короткой программе третье место. От лидера - Алены Косторной - Хромых отделяет чуть больше балла.

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