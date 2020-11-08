Российские самбисты завоевали 25 медалей на чемпионате мира в Сербии

В заключительный день соревнований золотые медали завоевали Анастасия Валова (до 56 кг), Ольга Артошина (свыше 80 кг), Самвел Казарян (до 82 кг) и Артем Осипенко (свыше 100 кг). Серебряным призером стал Александр Матайс (до 62 кг), бронза на счету Анастасии Филиппович (до 68 кг).

ТАСС, 8 ноября. Российские спортсмены стали обладателями 17 золотых медалей на завершившемся в Сербии чемпионате мира по самбо. Соревнования проходили в городе Нови-Сад.

В боевом самбо победили Владимир Ламанов (до 52 кг), Шейх-Мансур Хабибулаев (до 68 кг) и Султан Алиев (до 90 кг).

Сборная России завоевала на турнире 25 медалей (17 золотых, 4 серебряные, 4 бронзовые), заняв первое место в общекомандном зачете. Второе место заняла белорусская команда (3-3-5), третье - украинская (2-7-10).

Чемпионаты мира по самбо проходят ежегодно с 1973 года. Изначально турнир 2020 года должен был пройти в Ашхабаде, но в связи с ограничениями, связанными с пандемией коронавируса, Федерация самбо Туркменистана была вынуждена отказаться от его организации.