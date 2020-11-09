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ATP

Даниил Медведев поднялся на четвертую строчку в рейтинге ATP

В воскресенье россиянин стал победителем турнира серии Masters в Париже
Даниил Медведев EPA-EFE/IAN LANGSDON
Описание
Даниил Медведев
© EPA-EFE/IAN LANGSDON

ТАСС, 9 ноября. Россиянин Даниил Медведев поднялся с пятого на четвертое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Обновленная версия рейтинга опубликована на официальном сайте организации.

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Медведев обошел швейцарца Роджера Федерера, в воскресенье россиянин стал победителем турнира серии Masters в Париже. Андрей Рублев сохранил восьмую позицию. Карен Хачанов опустился на одну строчку и занимает 20-е место.

Лидирует в рейтинге серб Новак Джокович, вторым идет испанец Рафаэль Надаль, третье место занимает австриец Доминик Тим.

15 ноября стартует Итоговый турнир ATP, в котором примут участие Медведев и Рублев.

Рейтинг АТР от 9 ноября:

  • 1 (1). Новак Джокович (Сербия) - 11 830 очков;
  • 2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) - 9 850;
  • 3 (3). Доминик Тим (Австрия) - 9 125;
  • 4 (5). Даниил Медведев (Россия) - 6 970;
  • 5 (4). Роджер Федерер (Швейцария) - 6 630;
  • 6 (6). Стефанос Циципас (Греция) - 5 925;
  • 7 (7). Александр Зверев (Германия) - 5 525;
  • 8 (8). Андрей Рублев (Россия) - 3 919;
  • 9 (9). Диего Шварцман (Аргентина) - 3 455;
  • 10 (10). Маттео Берреттини (Италия) - 3 075;
  • 20 (19). Карен Хачанов (Россия) - 2 245.
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