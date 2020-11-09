Даниил Медведев поднялся на четвертую строчку в рейтинге ATP

ТАСС, 9 ноября. Россиянин Даниил Медведев поднялся с пятого на четвертое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Обновленная версия рейтинга опубликована на официальном сайте организации.
Медведев обошел швейцарца Роджера Федерера, в воскресенье россиянин стал победителем турнира серии Masters в Париже. Андрей Рублев сохранил восьмую позицию. Карен Хачанов опустился на одну строчку и занимает 20-е место.
Лидирует в рейтинге серб Новак Джокович, вторым идет испанец Рафаэль Надаль, третье место занимает австриец Доминик Тим.
15 ноября стартует Итоговый турнир ATP, в котором примут участие Медведев и Рублев.
Рейтинг АТР от 9 ноября:
- 1 (1). Новак Джокович (Сербия) - 11 830 очков;
- 2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) - 9 850;
- 3 (3). Доминик Тим (Австрия) - 9 125;
- 4 (5). Даниил Медведев (Россия) - 6 970;
- 5 (4). Роджер Федерер (Швейцария) - 6 630;
- 6 (6). Стефанос Циципас (Греция) - 5 925;
- 7 (7). Александр Зверев (Германия) - 5 525;
- 8 (8). Андрей Рублев (Россия) - 3 919;
- 9 (9). Диего Шварцман (Аргентина) - 3 455;
- 10 (10). Маттео Берреттини (Италия) - 3 075;
- 20 (19). Карен Хачанов (Россия) - 2 245.