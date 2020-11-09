Даниил Медведев поднялся на четвертую строчку в рейтинге ATP

ТАСС, 9 ноября. Россиянин Даниил Медведев поднялся с пятого на четвертое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Обновленная версия рейтинга опубликована на официальном сайте организации.

Теннисист Медведев выиграл первый титул в сезоне

Впереди - Лондон. Теннисист Медведев выиграл первый титул в сезоне

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Медведев обошел швейцарца Роджера Федерера, в воскресенье россиянин стал победителем турнира серии Masters в Париже. Андрей Рублев сохранил восьмую позицию. Карен Хачанов опустился на одну строчку и занимает 20-е место.

Лидирует в рейтинге серб Новак Джокович, вторым идет испанец Рафаэль Надаль, третье место занимает австриец Доминик Тим.

15 ноября стартует Итоговый турнир ATP, в котором примут участие Медведев и Рублев.

Рейтинг АТР от 9 ноября: