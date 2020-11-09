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Футбол в Испании

"Валенсия" с Черышевым в составе разгромила "Реал", забив три гола с пенальти

Встреча завершилась со счетом 4:1
Игроки "Валенсии" EPA-EFE/Kai Foersterling
Описание
Игроки "Валенсии"
© EPA-EFE/Kai Foersterling

ТАСС, 9 ноября. "Валенсия" на своем поле крупно обыграла мадридский "Реал" в матче девятого тура чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счетом 4:1.

Хет-трик в матче оформил Карлос Солер (35, 54 и 63-я минуты), все три гола забив с пенальти. На 43-й минуте защитник "Реала" Рафаэль Варан отправил мяч в свои ворота. У проигравших отличился Карим Бензема (23).

Российский полузащитник "Валенсии" Денис Черышев вышел на поле в стартовом составе, не отметился в игре результативными действиями и был заменен на 77-й минуте.

"Валенсия" прервала безвыигрышную серию из четырех матчей (3 поражения, 1 ничья) и поднялась в турнирной таблице на девятое место, набрав в девяти матчах 11 очков. "Реал" располагается на четвертой строчке, имея в активе 16 очков в восьми играх. В следующем туре "Валенсия" 22 ноября в гостях сыграет с "Алавесом", команда из Мадрида днем ранее на выезде встретится с "Вильярреалом".

Результаты других матчей игрового дня:

  • "Хетафе" - "Вильярреал" - 1:3;
  • "Реал Сосьедад" - "Гранада" - 2:0;
  • "Вальядолид" - "Атлетик" - 2:1;
  • "Леванте" - "Алавес" - 1:1.
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