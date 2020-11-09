Бой между Махачевым и дос Аньосом на турнире UFC в Лас-Вегасе отменен

ТАСС, 9 ноября. Поединок между россиянином Исламом Махачевым и бразильцем Рафаэлем дос Аньосом, который должен был пройти на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 14 ноября в Лас-Вегасе, отменен. Об этом в своем Twitter сообщил журналист ESPN Бретт Окамото.

"UFC ищет замену Махачеву в срочном порядке", - написал Окамото.

Этот поединок должен был возглавить турнир UFC Fight Night 183. Поединок сорвался во второй раз, изначально он должен был пройти 24 октября на турнире UFC 254, но был отменен из-за выявленного у бразильца коронавируса.

Дос Аньос в своем Twitter пожелал Махачеву скорейшего выздоровления.

В послужном списке 29-летнего Махачева 18 побед, 1 поражение. Дос Аньос является бывшим чемпионом UFC в легком весе. Всего на счету 35-летнего бойца 28 побед и 13 поражений.