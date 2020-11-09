Россиянка Александрова сохранила 33-е место в рейтинге WTA

ТАСС, 9 ноября. Россиянка Екатерина Александрова продолжает занимать 33-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновленная версия рейтинга опубликована на официальном сайте организации.
В первой десятке не произошло изменений. Первой ракеткой мира остается австралийка Эшли Барти, второй - румынка Симона Халеп, третьей - японка Наоми Осака.
Рейтинг WTA от 9 ноября
- 1 (1). Эшли Барти (Австралия) - 8 717 очков;
- 2 (2). Симона Халеп (Румыния) - 7 255;
- 3 (3). Наоми Осака (Япония) - 5 780;
- 4 (4). София Кенин (США) - 5 760;
- 5 (5). Элина Свитолина (Украина) - 5 260;
- 6 (6). Каролина Плишкова (Чехия) - 5 205;
- 7 (7). Бьянка Андрееску (Канада) - 4 555;
- 8 (8). Петра Квитова (Чехия) - 4 516;
- 9 (9). Кики Бертенс (Нидерланды) - 4 505;
- 10 (10). Серена Уильямс (США) - 4 080...
- 33 (33). Екатерина Александрова (Россия) - 1 775...
- 36 (36). Светлана Кузнецова (Россия) - 1 631...
- 38 (38). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 1 630...
- 46 (46). Вероника Кудерметова (Россия) - 1 453...
- 60 (60). Анна Блинкова (Россия) - 1 114...
- 70 (70). Дарья Касаткина (Россия) - 985...
- 95 (95). Варвара Грачева (Россия) - 778...
- 100 (99). Анастасия Потапова (Россия) - 759.