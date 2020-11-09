Россиянка Александрова сохранила 33-е место в рейтинге WTA

ТАСС, 9 ноября. Россиянка Екатерина Александрова продолжает занимать 33-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновленная версия рейтинга опубликована на официальном сайте организации.

В первой десятке не произошло изменений. Первой ракеткой мира остается австралийка Эшли Барти, второй - румынка Симона Халеп, третьей - японка Наоми Осака.

Рейтинг WTA от 9 ноября