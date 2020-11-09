Перчатки Нурмагомедова и майки Утимуры станут экспонатами музея гимнаста Нагорного

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Перчатки завершившего карьеру чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова и две майки обладателя трех золотых медалей Олимпийских игр гимнаста из Японии Кохеи Утимуры станут экспонатами домашнего музея трехкратного чемпиона мира по спортивной гимнастике Никиты Нагорного. Об этом Нагорный рассказал в интервью ТАСС.

В воскресенье Нагорный вместе с Утимурой выступал в одной команде на международном турнире в Японии. После окончания соревнований оба гимнаста долго общались друг с другом, Утимура также подарил россиянину свою футболку с автографом.

"Кохеи мне не только подписал футболку, которую подарил сам в 2017 году, - сказал Нагорный. - Он мне сделал очередной подарок, вручив футболку, в которой выступал на Олимпийских играх".

"В следующем году я хочу сделать домашний музей, есть большое желание собрать атрибутику с автографами легендарных спортсменов, которые повлияли на меня в жизни и придавали определенную мотивацию для моего развития. Я пока не хочу рассказывать, что уже есть в моей коллекции. Одним из последних экспонатов стали перчатки с автографом Хабиба Нурмагомедова", - добавил собеседник ТАСС.

Нагорный является поклонником таланта Нурмагомедова. Сразу после известия о том, что боец завершает карьеру, гимнаст на своей странице в Instagram опубликовал совместное фото с Нурмагомедовым, написав, что множество спортсменов мечтают так завершить профессиональную карьеру, и назвав бойца легендой UFC.