Роман Ротенберг: состав сборной России по хоккею на молодежный ЧМ почти сформирован

На завершившемся в воскресенье Кубке Карьяла взрослая сборная Россия была представлена молодежным составом. Хоккеисты под руководством главного тренера молодежной сборной Игоря Ларионова выиграли турнир, одержав три победы в трех матчах.

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Состав молодежной сборной России на чемпионат мира в Канаде на данный момент сформирован на 99,9%. Об этом в интервью ТАСС рассказал первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг.

"Надо разговаривать с тренерским штабом. Всегда могут быть какие-то форс-мажорные обстоятельства, мы работаем по факту, - сказал Ротенберг. - Сейчас мы видим, что команда на молодежный чемпионат мира сформирована уже на 99,9%".

"Она прошла сборы в Сочи, прошла сборы сейчас, провела спарринги. Формируется коллектив, командный дух, сплоченность. Но мы будем смотреть по факту. Бывает, что жизнь диктует нам свои условия. Мы делаем только то, что от нас самих зависит", - добавил первый вице-президент ФХР.

Молодежный чемпионат мира пройдет с 26 декабря по 5 января в канадском Эдмонтоне. На групповом этапе сборная России сыграет с командами Австрии, США, Чехии и Швеции.