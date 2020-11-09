Молодежная сборная России по хоккею может провести товарищеские игры перед ЧМ в "пузыре"

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Молодежная сборная России может провести товарищеские игры перед чемпионатом мира по хоккею в "пузыре" в Эдмонтоне. Об этом в интервью ТАСС сообщил первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг.

"Да, это был изначальный план. Так как у нас все турниры были отменены, мы искали соперников, это непростая задача, - сказал Ротенберг. - Но сейчас команда провела эти матчи (на Кубке Карьяла - прим. ТАСС) и надо смотреть, нужны ли еще дополнительные игры. Мы это еще будем обсуждать с тренерским штабом".

"Возможно, у нас будут какие-то тренировочные игры уже в самом "пузыре" в Эдмонтоне до начала чемпионата мира. Все наши соперники находятся в одинаковых условиях, тут надо смотреть детали. Мы сейчас будем общаться с нашими коллегами из Ассоциации хоккея Канады и Международной федерации хоккея (IIHF). Будем обсуждать все детали", - добавил собеседник агентства.

Молодежный чемпионат мира пройдет с 26 декабря по 5 января в канадском Эдмонтоне. На групповом этапе сборная России сыграет с командами Австрии, США, Чехии и Швеции.