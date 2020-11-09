В ФХР пока нет понимания по количеству зрителей на Кубке Первого канала

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Федерация хоккея России (ФХР) пока не имеет понимания по допустимому количеству зрителей на матчах Кубка Первого канала. Об этом в интервью ТАСС рассказал первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг.

Кубок Первого канала состоится с 17 по 20 декабря, игры пройдут на "ЦСКА-Арене" в Москве. На первом этапе Евротура в Хельсинки со зрителями проходили только матчи с участием сборной Финляндии. Встречи хозяев турнира могли посетить не более 4 500 человек.

"С точки зрения Кубка Первого канала мы планируем организовать все по плану. На сегодняшний день нет понимания по зрителям", - сказал Ротенберг.

В двух прошлых сезонах сборная России проводила заключительные матчи Кубка Первого канала с финнами на футбольном стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге. "Мы все понимаем, что не имеет смысла играть на футбольном стадионе без зрителей. Поэтому отталкиваемся от ситуации с пандемией", - подчеркнул Ротенберг.

Первый вице-президент ФХР отметил, что сборная России будет рассматривать Кубок Первого канала как этап подготовки к чемпионату мира. "Ситуация на Кубке Карьяла была в первую очередь связана со здоровьем хоккеистов, это касалось игроков, тренерского штаба и технического персонала. У нас задача выигрывать все турниры - и молодежный чемпионат мира, и взрослый чемпионат мира. А следующий турнир - Олимпиада в Пекине, где мы должны подтвердить статус олимпийских чемпионов, вот такая дорожная карта", - заключил собеседник агентства.

Чемпионат мира по хоккею 2021 года планируется провести с 21 мая по 6 июня в Минске и Риге.