Москва примет этап Мировой серии по пляжной борьбе в 2021 году

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Этап Мировой серии по пляжной борьбе, которая станет новым продуктом Объединенного мира борьбы (UWW), пройдет в следующем году в Москве. Об этом ТАСС сообщил глава комиссии UWW "Спорт для всех", заместитель председателя наблюдательного совета Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Георгий Брюсов.

Тестовым турниром к этапу стали соревнования по борьбе на песке, которые прошли в рамках Гран-при Москвы по вольному и греко-римскому стилю - первому турниру в календаре UWW после начала пандемии. Старт Мировой серии UWW был дан в 2019 году.

"В многолетней истории Гран-при Москвы было много экспериментов с форматами. В этот раз таковым стала пляжная борьба. В матчевой встрече женских сборных России и Румынии она предстала эффектным и динамичным зрелищем, в котором словно изначально заложена атмосфера праздника. Даже без олимпийского статуса пляжная борьба обладает большим потенциалом, чтобы стать востребованным продуктом, который сейчас создает UWW", - рассказал Брюсов.

"Как и на прошедшем турнире, спортивная платформа Фонда Росконгресс - "РК-Спорт" и Ассоциация пляжных видов спорта займутся упаковкой этого события, опираясь на поддержку Дирекции спортивных и зрелищных мероприятий Москвы. Будут проведены переговоры со звездами борьбы об их участии в Мировой серии", - рассказал Брюсов.

Тема развития пляжной борьбы и ее возможностей также поднималась на заседании комиссии UWW "Спорт для всех" и международного круглого стола "Спорт для всех после COVID-19", прошедшего в рамках Гран-при Москвы.

"Борьба на песке традиционна для многих народов, поэтому развитие данного направления открывает большие возможности для продвижения борьбы на глобальном уровне в формате "Спорт для всех". Хочу также процитировать генерального секретаря НОК Болгарии Белчо Горанова, который подчеркнул в ходе круглого стола, что борьба на песке и другие пляжные виды спорта могут стать востребованным развлекательным контентом для курортных территорий, конкурирующих за туристов. Учитывая меры, принимаемые в России по развитию внутреннего туризма, будет целесообразным посмотреть на развитие пляжных видов спорта под таким углом", - отметил Брюсов.