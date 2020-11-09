Жеребьевка 1/8 финала Кубка России по футболу пройдет на стадионе "Лужники"

ТАСС, 9 ноября. Жеребьевка 1/8 финала Бетсити - Кубка России по футболу сезона-2020/21 пройдет 10 ноября на стадионе "Лужники". Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Жеребьевка начнется в 15:00 мск. Пары 1/8 финала определят генеральный секретарь РФС Александр Алаев и президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин.

В сезоне-2020/21 Кубок России проходит в новом формате. В элитном раунде 30 команд (по 10 из Тинькофф - РПЛ, Олимп - Футбольной национальной лиги и Олимп - Профессиональной футбольной лиги) были разделены на 10 групп по три команды. Победители групп вышли в 1/8 финала, еще шесть команд, которые по итогам прошлого сезона чемпионата России пробились в еврокубки, получили прямые путевки в 1/8 финала. Таким образом, на этой стадии турнира сыграют "Зенит" (Санкт-Петербург), "Локомотив", ЦСКА, "Динамо" (все - Москва), "Краснодар", "Ростов" (Ростов-на-Дону), "Спартак" (Москва), "Урал" (Екатеринбург), "Арсенал" (Тула), "Уфа", "Химки", "Ахмат" (Грозный), "Крылья Советов" (Самара), "Сочи", "Тамбов" и "СКА-Хабаровск".

Матчи 1/8 финала Кубка России пройдут 20 и 21 февраля. Действующим победителем турнира является "Зенит".

Стадион "Лужники" принимал финал Кубка России рекордные восемь раз. В 2018 году на арене прошел финальный матч чемпионата мира.