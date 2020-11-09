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Лига наций

Футболисты Алексей Миранчук и Черышев прибудут на сбор команды России в понедельник

Сборная России по футболу собралась в Новогорске 8 ноября

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Полузащитники сборной России по футболу Алексей Миранчук и Денис Черышев прибудут на сбор национальной команды вечером в понедельник. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе сборной России.

Российские футболисты собрались в Новогорске для подготовки к товарищескому матчу с командой Молдавии, а также к играм Лиги наций с командами Турции и Сербии.

"Из 27 игроков на сегодняшний день прибыли 25, которые тренируются сейчас в общей группе. Нет только Миранчука и Черышева, ждем их вечером", - сказали в пресс-службе.

Алексей Миранчук выступает за итальянскую "Аталанту", Черышев - за испанскую "Валенсию".

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