Тренер ФК "Тамбов" Первушин будет находиться под наблюдением врачей еще две недели

МОСКВА, 9 ноября. /Корр. ТАСС Анатолий Мартынов/. Заболевший пневмонией главный тренер "Тамбова" Сергей Первушин будет находиться под наблюдением врачей еще две недели. Об этом ТАСС рассказал спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков.

Первушин 7 ноября был госпитализирован с подозрением на пневмонию. Тем же вечером "Тамбов" уступил на своем поле в Саранске грозненскому "Ахмату" в матче 14-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 0:1.

"У него более-менее сейчас все хорошо, находится в одной из клиник Саранска, - сказал Худяков. - Хотя первый день, конечно, все понервничали, когда узнали, что у него поражено 75% легких. Вчера и сегодня с ним разговаривал, он сказал, что чувствует себя стабильно, идет на поправку. Думаю, все будет хорошо".

"Две недели он еще будет находиться под наблюдением врачей. Команду к матчу с "Краснодаром" будет готовить его помощник Тимур Шипшев", - добавил Худяков.

Ранее спортивный директор тамбовского клуба сообщал ТАСС, что сам заразился коронавирусом больше недели назад. Повторный тест 7 ноября показал отрицательный результат. "Чувствую себя лучше. Завтра предстоит сдать еще один тест. Наверное, три-четыре дня еще придется посидеть дома", - сказал Худяков.

"Тамбов" после 14 сыгранных матчей занимает 13-е место турнирной таблицы РПЛ с 12 очками. В следующем туре команда 21 ноября сыграет в гостях с "Краснодаром".