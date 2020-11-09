Кущенко: Единая лига многое теряет из-за того, что "Химки" и ЦСКА сыграют без зрителей

МОСКВА, 9 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетбольная Единая лига ВТБ многое теряет из-за того, что матч "Химок" и ЦСКА пройдет без зрителей, но это данность в условиях пандемии. Об этом ТАСС рассказал президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко.

Центральный матч тура Единой лиги ВТБ "Химки" - ЦСКА пройдет в понедельник и начнется в 20:00 мск.

"К сожалению, игра пройдет за закрытыми дверями из-за эпидемиологической ситуации. Единая лига ВТБ многое теряет из-за того, что не будет зрителей внутри зала. К сожалению, придется играть вообще без зрителей, так как в Подмосковье до 22 ноября продлен карантин. Плохо, но это данность - необходимо сейчас потерпеть, чтобы потом все вернулось в привычное русло". - сказал Кущенко.

ЦСКА занимает третье место в чемпионате, одержав четыре победы в пяти матчах. "Химки" находятся на девятой строчке, одержав две победы в шести встречах.

"Обе команды набирают кондиции после случаев коронавируса. ЦСКА лишился нескольких человек, а "Химки" вообще играли всемером в турнирах какое-то время. Поэтому в каком-то смысле предстоящий матч покажет, как команды вышли после карантина, - отметил Кущенко. - Думаю, матч будет больше стратегическим, и, конечно, все мы ожидаем битву лидеров - Майка Джеймса (ЦСКА) и Алексея Шведа ("Химки"). И надеемся на баскетбол высокого уровня".