Агапитов и Еремин объяснили, почему идут на выборы главы Федерации тяжелой атлетики России

"Я иду на выборы по двум причинам. Во-первых, меня поддержал народ подавляющим большинством, как и четыре года назад, - сказал Агапитов. - Во-вторых, я не вижу ни одного кандидата, понимающего обстановку, знающего и любящего наш спорт, бескорыстного и желающего помогать ему".

"Лица те же, что и четыре года назад. Они отказали ФТАР в помощи и пытались вставлять палки в колеса весь этот тяжелейший для нас период. От подачи исков в суд до грязи в интернете. Их невежественные заявления и действия объяснимы обидой и поражением", - добавил собеседник ТАСС.

Агапитов отметил, что обновленная Федерация тяжелой атлетики России сумела объединить региональные федерации в борьбе с допингом. "ФТАР сказала нет двойным стандартам и всему тому, что привело к кризису и банкротству нашей федерации в прошлом. Сегодня, спустя четыре года, ФТАР успешна и готова продолжать созидательную работу по восстановлению былой славы российской тяжелой атлетики. Нам помогали все желающие, каждый сделал свой посильный вклад в успехи ФТАР", - сказал президент федерации.

"Хочется сказать спасибо Олимпийскому комитету России, Всероссийской ассоциации летних олимпийских видов спорта, Министерству спорта Российской Федерации, партнерам, спонсорам и регионам. Жаль, мы не увидели в этом списке заявленных кандидатов. Надеюсь, они будут рядом следующие четыре года или хотя бы не будут мешать нам", - заключил Агапитов.

"Могу быть полезен тяжелой атлетике"

Еремин, возглавлявший попечительский совет ФТАР до ноября 2016 года, был выдвинут на выборы президента федерации от Ямало-Ненецкого округа. Он претендовал на этот пост на предыдущей отчетно-выборной конференции в ноябре 2016 года, но снял свою кандидатуру незадолго до голосования. Кроме Агапитова и Еремина на пост президента ФТАР тогда претендовали бывший глава Москомспорта Михаил Степанянц и бывший президент ФТАР Вячеслав Клоков.

"Я считаю, что могу быть полезен тяжелой атлетике, причем не только российской, - сказал Еремин. - У нас есть конструктивные предложения и инновации, которые должны помочь преодолеть кризис в мировой тяжелой атлетике и восстановить репутацию российской тяжелой атлетики. Мы в последние годы в структуре, которая работает под эгидой фонда "Гераклион", очень много сделали, делаем и будем делать по развитию тяжелой атлетики и других видов спорта. И если не мы будем участвовать в выборах президента ФТАР, то кому тогда еще это делать?"

"Я и в 2016 году чувствовал себя достаточно сильно, а снятие моей кандидатуры произошло не потому, что я почувствовал свою слабость и близость поражения. Это совершенно другая история, а причина снятия моей кандидатуры... Я не тот человек, который любит перемалывать чьи-то кости и ковыряться в грязном белье. Но сегодня я обогащен опытом более глубоких знаний всех перипетий тяжелой атлетики, лучше знаю проблемы этого вида спорта и людей из этого мира, лучше знаю пути преодоления и болевые точки, чем это было в 2016 году", - добавил кандидат в президенты.

Еремин считает, что без его финансовой помощи положение в российской тяжелой атлетике было бы куда тяжелее. "Если бы в 2016 году я не оплатил из личных средств штраф Федерации тяжелой атлетики России в размере $250 тыс., то в 2017 году российские спортсмены остались бы без международной соревновательной практики, а Максим Октябринович Агапитов не смог бы тогда избраться в исполком международной федерации. Последний четырехлетний период назвать позитивным для развития российской тяжелой атлетики язык не повернется. Спортивные результаты и развитие этого вида спорта внутри страны оставляют желать лучшего, все нуждается в радикальной перезагрузке и перестройке", - сказал собеседник ТАСС.

"Должны прийти к управлению люди, которые знают, понимают и имеют для этого ресурсы, а не только слова, пожелания и надежды. Я пока не потерял кураж и много делаю для развития этого вида спорта. Я в состоянии эти проблемы решить и выполнить задачи", - заключил Еремин.