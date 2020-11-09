В составе соперника "Локомотива" по ЛЧ "Зальцбурга" выявлено шесть случаев коронавируса

ТАСС, 9 ноября. Тесты шести представителей австрийского футбольного клуба "Зальцбург" на коронавирусную инфекцию дали положительный результат. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Отмечается, что у заразившихся нет симптомов заболевания и они помещены на карантин. Имена инфицированных не уточняются. В связи с этим остальные игроки клуба находятся на командном карантине, они могут перемещаться только между своим домом, тренировочной базой и местом проведения матчей. Также игроки "Зальцбурга" не отправятся на игры сборных.

"Зальцбург" является соперником московского "Локомотива" по групповому этапу Лиги чемпионов. 21 октября клубы провели первый очный матч в Австрии, который закончился вничью со счетом 2:2. Второй матч между клубами состоится 1 декабря в Москве.