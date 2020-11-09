Юниорский ЧМ по фристайлу и сноуборду в Красноярске пройдет с 15 по 28 марта

ТАСС, 9 ноября. Юниорский чемпионат мира по фристайлу и сноуборду в Красноярске состоится с 15 по 28 марта следующего года. Об этом сообщает пресс-служба Федерации фристайла России.

"После долгого процесса переговоров с FIS (Международная федерация лыжного спорта), с оргкомитетом, специалистами федерации было принято решение о проведении первенства мира с 15 по 28 марта 2021 года, - сказал президент Федерации фристайла России Алексей Курашов. - Соревнования пройдут на территории кластера "Сопка", который уже принимал старты по фристайлу на Универсиаде-2019 и финалы Кубка мира по акробатике и могулу. Мы со всей серьезностью и ответственностью относимся к организации и проведению первенства мира. Впервые в нашей стране пройдет первенство мира по фристайлу и сноуборду, большое и важное событие".

Красноярск был утвержден местом проведения первенства мира 25 мая 2020 года. Состязания пройдут на кластере "Сопка", построенном к Всемирной зимней Универсиаде 2019 года. Чемпионат мира по фристайлу среди юниоров проходил в России однажды - в 2006 году на курорте "Красное озеро" в Ленинградской области.