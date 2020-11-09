РФС отстранил арбитров Вилкова и Безбородова от работы до конца года

МОСКВА, 9 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Арбитры Владислав Безбородов и Михаил Вилков отстранены от судейства до конца календарного года. Об этом ТАСС сообщил председатель судейского комитета Российского футбольного союза Ашот Хачатурянц.

"Вилков и Безбородов отстранены от судейства до конца нынешнего календарного года", - сказал Хачатурянц.

Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) признала ряд действий Вилкова в матче 11-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги "Краснодар" - "Рубин" (3:1) ошибочными. Согласно заявлению Вилкова, он ввел в заблуждение членов контрольно-дисциплинарного комитета при рассмотрении протеста "Рубина", сказав, что причиной остановки игры в моменте с футболистом казанцев Джордже Деспотовичем была неправильная установка мяча футболистами "Рубина", а не сигнал от видеоассистентов рефери о необходимости обратиться к видеопросмотру эпизода в штрафной "Рубина".

Также ЭСК признала ошибочными два решения Безбородова в матче 12-го тура "Краснодар" - "Спартак" (1:3) в вопросе по засчитанному первому голу красно-белых и отмененному мячу защитника краснодарцев Кайо.