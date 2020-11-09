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Единая лига ВТБ

Кущенко: проведение Матча звезд Единой лиги будет зависеть от эпидемиологической ситуации

Как ранее стало известно ТАСС, предстоящий Матч звезд пройдет в Москве на "ВТБ-Арене" 14 февраля 2021 года
Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 9 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Проведение Матча звезд баскетбольной Единой лиги ВТБ в феврале 2021 года в Москве будет зависеть от эпидемиологической ситуации, но на данный момент событие стоит в расписании. Об этом ТАСС сообщил президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко.

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Как ранее стало известно ТАСС, Матч звезд 2021 года пройдет в Москве на "ВТБ-Арене" 14 февраля.

"Матч звезд стоит в нашем календаре на 14 февраля. Креативных идей много, а удастся ли их осуществить - будет зависеть от ситуации с эпидемиологической обстановкой. Все-таки самое важное - здоровье наших игроков, болельщиков, тренеров. Так что будем действовать по ситуации, Матч звезд стоит в графике, но запасные варианты, если что, есть".

Первый Матч звезд Единой лиги ВТБ состоялся в 2017 году в Сочи, второй - в 2018 году в Санкт-Петербурге, в 2019 и 2020 годах он прошел в Москве.

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