Матыцин: новые правила упростят выезд за границу российских спортсменов

"Спортсменам сборных команд России необходима постоянная соревновательная практика, - сказал Матыцин. - Из-за пандемии коронавируса многие международные соревнования были отменены, и каждый старт приобретает особо важное значение. Новые правила выезда за границу российских спортсменов, тренеров, судей и других специалистов в области физической культуры упростят процесс участия наших национальных команд, в частности, в международных турнирах стартующего зимнего сезона. Задача Министерства спорта Российской Федерации - создать все условия как для комфортной подготовки спортсменов, так и для возможности выступления на соревнованиях. При этом приоритетом остается здоровье спортсменов и специалистов, поэтому на всех стартах важно соблюдать все меры безопасности, чтобы максимально защитить участников соревнований в условиях пандемии".

Согласно документу, министерство спорта будет составлять список граждан, которые планируют принять участие в спортивных соревнованиях за пределами России, а затем направлять его в ФСБ и Росавиацию. Решение также снимает ограничения на проезд этой категории граждан через автомобильные, железнодорожные и другие пункты пропуска через государственную границу России.