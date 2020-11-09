World Athletics 1-2 декабря рассмотрит вопрос выдачи нейтральных статусов легкоатлетам РФ

"Заседание совета World Athletics намечено на 1-2 декабря и будет проводиться в режиме видеоконференции. Рабочая группа обычно представляет свой доклад на второй день, но повестка дня еще до конца не сформирована", - заметила собеседница ТАСС.

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) рассмотрит вопрос о возможности возобновления выдачи статусов нейтральных атлетов российским спортсменам на своем заседании, которое состоится с 1 по 2 декабря в режиме видеоконференции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе World Athletics.

Совет World Athletics в конце сентября принял решение вернуться к рассмотрению вопроса о возможности возобновления выдачи статусов нейтральных атлетов российским спортсменам на следующем заседании. Тогда же было отмечено, что рабочая группа World Athletics по восстановлению Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) ждет к концу года значительного прогресса в реализации плана восстановления ВФЛА. Заявки на получение нейтрального статуса будут рассматриваться только в том случае, если рабочая группа и совет будут удовлетворены планом по восстановлению Всероссийской федерации легкой атлетики.

31 августа комиссия по восстановлению ВФЛА отправила в World Athletics обновленную дорожную карту, содержащую подробную информацию об усилении антидопинговой деятельности. Срок рассмотрения дорожной карты был продлен до 1 марта 2021 года.

12 марта World Athletics рекомендовала ВФЛА создать комиссию по восстановлению членства в международной федерации, куда должны войти представители комиссии спортсменов, Российского антидопингового агентства (РУСАДА), Олимпийского комитета России, Министерства спорта России, а также два независимых эксперта, одним из которых стала бывший заместитель гендиректора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

За день до начала работы совета World Athletics, 30 ноября, в Москве пройдет отчетно-выборная конференция ВФЛА, на которой будет избран новый глава федерации.