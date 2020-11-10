Человек-поступок. Футболисту и тренеру Сергею Овчинникову исполнилось 50 лет

Сергей Овчинников — культовая фигура российского футбола, правдоруб, лидер на поле и в жизни. Его профессиональная биография — клубок историй и скандалов, но вне футбола это интеллигентный человек с тонким чувством юмора. Москва — Сухуми — Москва Бабушка будущего Босса работала бухгалтером в московском "Динамо", туда же семилетнего Сережу привел заниматься отец. Мальчик перепробовал все амплуа — защитник, нападающий, но потом прочел книгу о великом Льве Яшине и решил — хочу в ворота. Тренеры спортивной школы "Динамо" вспоминали, что Овчинников тогда мало напоминал голкипера — невысокий, медлительный и упитанный. Но при этом выгнать Сережу с поля было невозможно, раз за разом он вставал в ворота и тренировался. Три года — и вот "медленный-невысокий" становится основным вратарем команды. Примерно в это же время Овчинников становится Боссом, причем по причинам вовсе не очевидным. Старший брат Сергея в тесной футбольной среде получил прозвище Боцман, оно же по наследству прилипло и к младшему. Пять лет Овчинников проходил в боцманах, пока звание не сократили до Боси, а потом, уже в динамовском дубле, и до Босса. В 1990 году молодой вратарь неожиданно покидает столичный клуб и уезжает играть за "Динамо", но в Сухуми. Из плюсов — место основного вратаря, а не бесконечное ожидание попадания в основу москвичей. "С Сергеем мы вместе начинали в дубле динамовской школы, потом он уехал в Сухуми. У меня не вызвало удивления, что он стал очень хорошим вратарем. Всегда был нацелен на это, очень хотел играть, быть первым номером, может, поэтому и уехал сразу из Москвы", — вспоминает динамовец Андрей Кобелев.

Описание Сергей Овчинников, 1991 год © Игорь Уткин/ТАСС

В сухумском "Динамо" и произошла историческая для Овчинникова встреча: в матче "Динамо" — "Локомотив" на молодого голкипера обратил внимание главный тренер железнодорожников Юрий Семин. Динамовский вратарь потащил пенальти, уверенно сыграл на добивании, спас для клуба ничейный результат (0:0) и получил приглашение в Москву. "Его тогда хотели еще "Асмарал", киевское "Динамо", московское "Торпедо", — вспоминает Семин. — Но, думаю, он не пожалел, что выбрал именно "Локомотив". Cергей очень много тогда сделал для становления клуба, был очень уважаемой фигурой, пусть и молод был совсем. По своему характеру был исключительно справедливый боец за становление клуба. Как капитан в позиционировании всего происходящего играл большую роль. Мне было интересно с ним работать". Босс заиграл за железнодорожников уже весной 1991 года, обратив на себя внимание тренерского штаба сборной, и даже в составе "молодежки" проехал по Ирану с футбольным турне. Во взрослой сборной он мог дебютировать в августе 1992 года, но тогда место в воротах сборной занял нынешний наставник национальной команды Станислав Черчесов. "Сергей мог, конечно, как вратарь допустить ошибку, но в не очень важном матче, зато ответственные игры всегда проводил блестяще, — рассказывает Семин. — Конечно, со всеми неординарными людьми тяжело в какой-то мере. Но на почве футбола при правильном отношении всегда находили общий язык. По поводу лишнего веса никогда к нему не приставал. Это он сейчас диету соблюдает, а раньше он ее никогда не держал. Я к нему не имел никаких претензий, он все доказывал на футбольном поле, где себя чувствовал и хорошо играл и с таким весом. В этом плане он профессионально к себе относился. Просто любил покушать". Сборная и выступления за рубежом Дебютировал Овчинников в сборной чуть позже — 17 февраля 1993 года в товарищеском матче против Сальвадора (2:1), в рамках турне по США. Попал в утвержденный список из 55 кандидатов на чемпионат мира — 1994, но в итоге так туда и не поехал. В чемпионате России — 1993 провел 14 матчей на ноль. 15 сентября дебютировал за "Локомотив" в Кубке УЕФА против итальянского "Ювентуса" (0:3). После игры Семин был недоволен игрой вратаря, но тот, не дослушав претензии, вышел из раздевалки, захлопнув за собой дверь. По итогам 1994 года стал лучшим вратарем чемпионата России по версии журнала "Огонек". Серебряный призер чемпионата России — 1995 в составе "Локомотива" и второй год подряд получает приз журнала "Огонек" как лучший вратарь.

Обладатель Кубка России — 1995/96 в составе "Локомотива". В финале обыгран нелюбимый Овчинниковым с детства московский "Спартак" со счетом 3:2. Эту победу он считает одной из самых памятных в карьере. "Спартак" несколько раз приглашал Овчинникова, но тот каждый раз находил повод для отказа. В 1997 году переходит из "Локомотива" в португальскую "Бенфику", сумма трансфера — €1,2 млн. В течение двух лет провел за клуб 22 игры, включая две в Кубке УЕФА, попеременно конкурируя за место в составе с 38-летним бельгийцем Мишелем Прюдоммом. В итоге в конце сезона-1998/99 выставлен на трансфер и перешел в другой португальский клуб — "Алверке", где его партнером по команде становится Василий Кульков. Сумма трансфера — €2,5 млн. По итогам сезона стал вторым вратарем чемпионата Португалии. 28 марта 2000 года вызван на товарищеский матч сборной России со второй сборной Германии, но всю игру просидел в запасе. После матча произошел конфликт с Олегом Романцевым, после чего при нем Овчинников в национальную команду не вызывался. 22 мая 2001 года подписывает четырехлетний контракт с португальским "Порту", с которым выигрывает серебряные медали, Кубок и Суперкубок страны. 19 сентября дебютирует в групповом этапе Лиги чемпионов против норвежского "Русенборга". В конце сентября получает травму на тренировке. Начинаются разговоры о поиске новой команды. Возвращение в Россию 3 января 2002 года вратарь возвращается в "Локомотив", на правах аренды. По данным прессы, на Овчинникова претендовали также нидерландские "Аякс", "Фейенорд" и итальянская "Фиорентина". В этом же году в составе железнодорожников впервые выигрывает золотые медали чемпионата России, в 30 матчах пропустив всего 14 мячей. Этот рекорд не побит до сих пор. Также устанавливает рекорд сезона по самой продолжительной сухой серии, которая составила 667 минут. По завершении аренды "Локомотив" выкупает Овчинникова у "Порту".

Описание В "Локомотиве", 2002 год © Олег Булдаков/ТАСС

"По моему мнению, это был самый лучший его сезон в "Локомотиве". Играл стабильно, без травм, не помню, чтобы даже тренировки пропускал, меньше всех пропустил, самая длинная сухая серия. Почему решил его вернуть из Португалии? Каким-то образом произошло взаимное решение. Думаю, ему самому захотелось вернуться домой, в Россию. Даже не ради футбола. Мне кажется, он мог жить только в нашей стране, — рассказывает Семин. — После приезда из Португалии в какой-то степени он изменился, в том числе и в плане питания. А характер у него заложен от отца с мамой — сильный, мощный. Он его сохранил". В 2003 году в составе "Локомотива" становится обладателем первого Суперкубка России. В финале против ЦСКА в серии пенальти отбивает четыре удара из семи. После поражения от "Зенита" в домашнем матче второго тура чемпионата России сезона-2003 раздосадованный результатом Овчинников пытался сначала высказать претензии судье Игорю Егорову, а затем, прорвав кордон из четырех человек, захотел выяснить отношения со вторым тренером петербуржцев Владимиром Боровичкой, но был вовремя остановлен. КДК РФС дисквалифицировал вратаря на пять матчей чемпионата России. В 2004 году провел сотый матч на ноль в карьере, а летом получает вызов в сборную России и едет основным вратарем на чемпионат Европы. В этом же сезоне становится двукратным чемпионом России в составе "Локомотива". 16 апреля 2005 года установил рекорд чемпионата России по количеству сухих матчей — 113.

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8 июня 2005 года проводит последний матч за сборную России, которой тогда руководит Семин. Товарищеская встреча в Менхенгладбахе против команды Германии завершается со счетом 2:2. Всего за главную сборную страны Овчинников сыграл 35 матчей, в которых пропустил 40 мячей. 24 ноября 2005 года проводит последний матч за "Локомотив". В этот день столичный клуб выигрывает в Кубке УЕФА у датского "Брондбю" (4:2). Всего за железнодорожников Овчинников провел 366 матчей — третий результат в истории клуба, в которых 157 раз сыграл на ноль. Скандальный матч и завершение карьеры игрока В 2005 году Овчинников переходит в родное московское "Динамо", которое тогда возглавляет Семин. Перед началом сезона избирается капитаном команды. Матч чемпионата России против "Москвы", который прошел 25 июля 2006 года на стадионе имени Стрельцова, становится последним в игровой карьере вратаря. И самым скандальным. За агрессивное поведение судья Игорь Захаров удаляет динамовского голкипера с поля. Уходя в раздевалку, Овчинников срывает с себя и бросает капитанскую повязку. КДК РФС дисквалифицирует футболиста на пять матчей и штрафует на 100 тыс. рублей. В итоге вратаря выставляют на трансфер, после чего он решает завершить игровую карьеру. Красная карточка становится единственной полученной за все время в чемпионатах России, где Овчинников провел 290 матчей и пропустил 233 мяча.

Описание С арбитром Игорем Захаровым во время матча ФК "Москва" - "Динамо", 2006 год © Виталий Белоусов/ТАСС

"Все тогда были нервными в команде, игроки, тренерский штаб, в том числе и я. Не все у нас получалось, обстановка внутри не очень хорошая была, не могла никак стабилизироваться, — вспоминает Семин. — Коллектив был не очень дружный, с отдельными группами игроков, нескладно все шло. В итоге у Сергея произошел эмоциональный всплеск. Думаю, тогда его все-таки судья Захаров спровоцировал. Но все равно он не имел права так себя вести. Он же еще и повязку кинул капитанскую. Это не в знак неуважения клуба, обычная эмоциональная реакция. Когда решил закончить карьеру, я его отговаривал. Но мне это не удалось сделать. Были чересчур большие эмоции". "В "Динамо" тогда было очень много иностранцев, непростое, тяжелое время. Сергей показал себя внутри коллектива с самой лучшей стороны. Было много проблем, но он и за Юрия Палыча Семина, и за "Динамо" стоял до конца. А в том эпизоде, думаю, даже пожертвовал собой, своей заряженностью, отдачей на поле хотел улучшить результаты команды. Футбол — это эмоции, он не выдержал. Накал в том матче был приличный, положение команды было не очень хорошее, все это сказалось, — вспоминает Кобелев. — Сергей как капитан думает не только о себе, а о всей команде, он пытался ребят зажечь, в итоге получился эмоциональный взрыв. Может, даже этот срыв и помог команде в дальнейшем. Считаю, лучше, когда человек эмоционально подходит к ситуации и пусть иногда перебарщивает. Лучше такой, чем аморфный. Тот эпизод не повлиял ни на что. Это вытекало из всей ситуации. Проблем с ним не было. Футбольный мир узок, все друг друга знаем. Это надежный человек. Он из тех, кто застал еще Советский Союз, такие люди никогда не подведут".

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"Показал желтую, а она у него оказалась четвертая, я не знал об этом, Сергей и сорвался. "Динамо" было в непростой ситуации, денег особо не было, насколько знаю. Говорили, что он сам какую-то часть португальцам (португальским легионерам "Динамо" — прим. ТАСС) платил из своего кармана. После матча он пришел ко мне в судейскую, затем Семин, — вспоминает ту игру арбитр матча Игорь Захаров. — Серега извинился. Ему светило до десяти игр, нас вызвали в КДК, в итоге дали пять матчей, тем не менее он решил закончить карьеру. Через год-полтора встретились в коридоре РФС, в Лужниках. Он мне сказал: "Игорь, как ведь надо вовремя заканчивать. Спасибо тебе за это". Перед тем как закончил играть, я был директором ресторана в Митино, а у него там была квартира. Часто приходил ко мне, общались, у нас очень тесные дружеские отношения. Сергей — замечательный человек, в быту он спокойный, добрый, достойный, адекватный в своих мыслях. От души его поздравляю с юбилеем, 50 — молодой еще! Рад, что он в лице тренера ЦСКА добивается успехов, всегда слежу за ним, мне приятно знать такого человека. Он человек-поступок, уважаю таких людей, сказал — сделал". Из игрока в тренеры В 2007 году Овчинников решает заняться тренерской деятельностью, поступает в Государственный университет управления по специальности "Менеджмент в видах спорта". В апреле того же года возвращается в "Локомотив", где работает с вратарями дубля, юношескими и детскими командами академии. В декабре 2007 года Семин приглашает Овчинникова в тренерский штаб киевского "Динамо". По итогам сезона клуб становится серебряным призером чемпионата Украины.

Описание На тренировке сборной России по футболу с Игорем Акинфеевым, 2016 год © Егор Алеев/ТАСС