КХЛ: команды лиги без проблем выезжают из РФ благодаря помощи правительства и Минспорта

МОСКВА, 9 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Команды Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) не имеют трудностей при пересечении государственной границы РФ благодаря помощи правительства и министерства спорта страны. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе лиги.

В понедельник премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об упрощенных правилах выезда за границу российских спортсменов, тренеров, судей и других специалистов в области физической культуры.

"На данный момент благодаря работе, проделанной КХЛ, и содействию министерства спорта РФ клубы лиги беспрепятственно пересекают границу РФ при следовании на выездные матчи. Это стало возможным благодаря внесению изменений в распоряжение правительства РФ 635-р от 16 марта. Распоряжение правительства 763-р от 27 марта, регламентирующее порядок пересечения границы РФ в период пандемии COVID-19, было приведено в соответствие с распоряжением 635-р соответствующими поправками правительства от 6 ноября", - говорится в сообщении.

"Для пересечения границы РФ КХЛ перед каждым матчем заблаговременно подает в Минспорт список делегации клуба в установленном порядке для направления в ответственные федеральные ведомства. Благодаря помощи правительства РФ и Минспорта данная схема работает слаженно, трудностей у команд при пересечении границы РФ не возникает", - добавили в пресс-службе КХЛ.

В чемпионате КХЛ выступают минское "Динамо", финский "Йокерит", рижское "Динамо" и казахстанский "Барыс". Пекинский "Куньлунь Ред Стар" проводит домашние матчи в подмосковных Мытищах.