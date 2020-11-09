Фигурист Мозалев заявил, что ему было важно показать себя на первом взрослом Кубке России

КАЗАНЬ, 9 ноября. /ТАСС/. Чемпион мира среди юниоров фигурист Андрей Мозалев хотел показать себя на первом в карьере взрослом Кубке России, теперь спортсмен готовится к этапу Гран-при в Москве. Об этом Мозалев рассказал журналистам после выступления на четвертом этапе Кубка России в Казани.

Короткая программа Мозалеву на этапе в Казани не удалась, он набрал 74,55 балла, в произвольной спортсмен заработал 182,80 балла, сделав ошибку на флипе, приземлившись на две ноги. На предыдущем этапе Кубка России в Сочи Мозалев был вторым.

"Я только недавно начал прыгать флип в программе, пока еще прикатываюсь, - рассказал Мозалев. - Мне было важно показать себя на этом старте, а то, что я вынес для себя по итогам, это останется между мной и моим тренером. Впереди Гран-при - в программе оставлю все как есть".

На вопрос, успел ли фигурист восстановиться после этапа Кубка России в Сочи, Мозалев ответил: "Нормально восстановился, и по ощущениям чувствовал себя свободно. Как готовился? Накануне перед сном с книжкой - по школьной программе читаю "Войну и мир", это настраивает, помогает ни о чем не думать".

Этап Гран-при пройдет в Москве 20-22 ноября.