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Фигурное катание

Трусова заявила три четверных в произвольной программе, Косторная - тройной аксель

Произвольные программы на этапе Кубка России фигуристки представят в понедельник
Александра Трусова Сергей Бобылев/ТАСС
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Александра Трусова
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 9 ноября. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Двукратная чемпионка мира среди юниоров российская фигуристка Александра Трусова заявила три четверных прыжка в произвольной программе четвертого в сезоне этапа Кубка России в Казани, чемпионка Европы Алена Косторная планирует исполнить тройной аксель. Это следует из технической заявки спортсменок, оказавшейся в распоряжении ТАСС.

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16-летняя спортсменка, занимающая второе место после короткой программы, готовится выполнить четверные лутц и два тулупа (один из них - в каскаде с тройным тулупом). Чемпионка Европы и лидер по итогам короткой программы 17-летняя Алена Косторная заявила в произвольной программе один тройной аксель. В воскресенье спортсменка в ходе общения с журналистами отметила, что попробует зайти на этот прыжок, однако не гарантирует, что точно будет исполнять его. Идущая на третьем месте 14-летняя Майя Хромых попробует исполнить четверной сальхов.

Произвольные программы спортсменки представят позднее в понедельник. Начало - в 17:55 мск.

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